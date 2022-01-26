Мнение: Об унижении Путина в особо циничной форме

Да-а, всё-таки американцы — мастера жеста и мизансцены. Умеют закрутить… Голливуд, Бродвей и многовековой опыт общения с туземными царьками… Не пропьёшь!

И внешне ведь всё пристойно, благостно, не придраться. По форме правильно, а по существу — издевательство. Двойное, потому что и ответить толком нечем и вроде бы как не на что.

Придётся стерпеть…

Оказывается, во-первых, что #США сообщили Украине о том, что будет содержаться в их письменном ответе на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

И во вторых, по словам госдеповского чиновника, Соединённые Штаты не только проинформировали Украину о том, что будет в этом документе, но и дали ознакомиться с его предварительной версией. Что ещё хуже для Владимира Путина, американцы запросили мнение Киева и включили его в документ. «Так что сюрпризов для НАТО, наших европейских союзников и Украины не будет», — пообещал Нед Прайс.

В общем, российский президент может чувствовать себя «офоршмаченным», выражаясь понятным ему языком питерской подворотни.

Как известно, Владимир #Путин вообще не считает Украину государством. По известной легенде, он как-то заявил американскому президенту Джорджу Бушу-младшему, что «#Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!».

Отчасти поэтому он предложил нынешнему американскому президенту Джо Байдену «перетереть базар» по Украине и снять все «непонятки». А заодно решить её судьбу на годы вперёд. Мол, это дело больших пацанов решать, кто под кем ходит.

И вот теперь происходит нечто с точки зрения Владимира Путина, «немыслимое». Это «недогосударство» не только высказывает своё мнение по вопросам, как считают в Кремле, исключительно российско-американской повестки. Но и это украинское мнение — уже без кавычек — включается в ответ на российский ультиматум (а вот здесь кавычки более чем уместны).

Иными словами, российскому пацану недвусмысленно указали на его место… Понятно, где.

Но, с другой стороны, Вашингтон честно предупреждал: «Ни слова об Украине без учёта мнения Украины». Так что и предъявить-то ему нечего…

Остаётся — утираться и глотать?

Или же с яростью берсерка попробовать смыть оскорбление кровью? Русской кровью…

Интересно, а в Вашингтоне именно на такую реакцию и рассчитывали?

—