 

Какой должен быть доход у семьи для комфортной ипотеки

26.01.2022, 7:46, Разное
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Благодаря возможности взять ипотеку многие россияне покупают недвижимость. Часто люди интересуются, какой должен быть суммарных доход у семьи, чтобы комфортно платить взнос по ипотеке.

За последние шесть месяцев размер необходимого заработка вырос почти на шестнадцать процентов. Об этом сообщает РИА Новости-Недвижимость. Так, теперь доход среднестатистической российской семьи должен составлять около девяноста тысяч рублей. Стоит отметить, что для москвичей сумма увеличивается вдвое.

Рекомендуемый доход был рассчитан Национальным бюро кредитных историй. Так, он является показателем возможности ипотечного кредитования для граждан. Показатель был рассчитан через сопоставление минимальных платежей по кредиту и доходов семей. Таким образом, сумма ежемесячных выплат должна составлять около одной трети заработка.

Стоит отметить, что самая высокая заработная плата для комфортной ипотеки должна быть у жителей Москвы. Так, размер дохода должен превышать сто восемьдесят тысяч рублей. По Московской области эта сумма чуть меньше – около ста сорока тысяч рублей. Наименьший показатель отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе. Он составляет около девяноста тысяч рублей.



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