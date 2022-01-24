Удастся ли «спасти большую собаку»

Чтобы избежать вотума недоверия, Джонсон мобилизует своих консервативных сторонников. В том числе — отменой ковидных ограничений.



Борис Джонсон выступает в британском парламенте. Фото: EPA

Волна «омикрона» в Великобритании спадает, и премьер-министр Борис Джонсон объявил об ослаблении существенных ограничений. С середины следующей недели необязательны будут маски в общественных местах, ковид-пропуска на массовых мероприятиях и в ночных клубах, правительство больше не настаивает на социальном дистанцировании и работе из дома.

Британцы обсуждают, насколько это решение продиктовано личными интересами премьера, над которым висит угроза отставки.

Реакция английского научного эпидемиологического сообщества неоднозначная. Признавая высокую степень защиты населения в результате массовой вакцинации и уже перенесенных инфекций, эксперты также отмечают, что смертность в последние недели значительно ниже, чем в предыдущие волны. Серьезное беспокойство, однако, связано с общим износом и слабостью всей Национальной системы здравоохранения Великобритании (НСЗ).

Каждый день статистика фиксирует свыше 100 тысяч новых заболевших, что значительно превышает уровни прошлой зимы.

Госпитали заполнены на 94 процента (ковидных больных чуть меньше половины), в отделениях скорой помощи — многочасовые очереди. До 10 процентов медперсонала болеет или находится в самоизоляции.

Здравоохранение в Соединенном Королевстве бесплатное со времен послевоенного правительства лейбористов (c 1948 года), оно пережило десятилетия жесткой экономии при консерваторах, а два последних года находится в состоянии тяжелейшего стресса. «Новая газета» писала о многомиллионных очередях (5,8 миллиона очередников) на лечение, не связанное с ковидом.

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Нехватка специалистов и просто рабочих рук, усугубленная Брекситом, составляет как минимум 100 тысяч сотрудников. В Британии, как и в России, врачи, медсестры и медбратья говорят о «выгорании» и тяжелейшей моральной травме от того, что они не в состоянии оказывать людям необходимую помощь.

Отсюда и опасения ученых и экспертов в области общественного здравоохранения: смягчение мер, объявленное Борисом Джонсоном, чревато возобновлением роста заболеваний и, соответственно, нагрузками на Национальную службу здравоохранения (НСЗ).

Зачем же правительство подталкивает к коллапсу национальную систему медицинской помощи — отрасль, которой прилюдно аплодирует?

Заметим, что не только Англия, но и Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия тоже ослабляют ковидные ограничения, но не так радикально, оставляя, например, обязательными маски. Мэр Лондона подтвердил, что маски остаются обязательными в лондонском метро. Кстати, 52 процента британцев выступают «категорически против» или «скорее против» отмены ношения масок, а поддерживают отмену ношения масок 40 процентов опрошенных (данные YouGov).

Маски — это дешевое, доступное, простое и действенное, ставшее рутинным, средство защиты. Так в чем же дело?

Премьер-министр отменяет ограничения, чтобы «умиротворить» правое крыло своей партии «ценой здоровья населения», так просто и предельно жестко объяснила действия Джонсона член группы научных консультантов правительства Кристина Пагель.

Премьер находится накануне голосования в партии о его позорной отставке. Череда коррупционных скандалов, отказа от предвыборных обещаний, демонстративное пренебрежение правилами приличий и,

как тут говорят, «особые отношений Бориса Джонсона с правдой», похоже, переполнили чашу терпения.

Последней каплей стали выплывшие на свет божий вечеринки на Даунинг-стрит во время первого локдауна, когда правительство запретило людям не только маленькие личные встречи, но даже участие в прощании и похоронах близких.

Совершенно неожиданно сообщения британских СМИ о вечеринках-гулянках по типу BYOB (bring your own booze — «приноси с собой свою выпивку») членов правительства с участием премьера, который установил ограничения для всей страны, возмутили жителей сильнее, чем самая высокая в Европе британская смертность от пандемии или едва прикрытое блатное трудоустройство и предоставление привилегий приятелям, независимо от их профессиональных качеств, ценой в десятки млрд британских фунтов.

63 процента жителей сегодня считают, что Джонсону следовало бы уйти в отставку, причем даже среди его избирателей так думает 41 процент.

Чтобы добиться отставки премьера, необходимо запустить голосование о недоверии в парламенте. Пока неизвестно число депутатов-консерваторов, направивших свои письма с требованием отставки в соответствующий партийный комитет. Для проведения голосования о недоверии нужно, чтобы такие письма написали 15 процентов депутатов-тори (54 письма). Пока эта цифра не достигнута, количество и авторство писем остаются строго конфиденциальной информацией. Известно, однако, что значительное число депутатов размышляет, не присоединиться ли к этим усилиям.

Джонсон долго и позорно путался в показаниях. Сначала он говорил, что вечеринок не было, потом, что он ничего о них не знал, потом, что лично он не принимал в них участия, потом, что все законы соблюдались, потом, что это были рабочие встречи, и, наконец, что «ему никто не сказал, что они нарушают закон». Закон, который он же сам и ввел. Все ждут официального вердикта высокопоставленного чиновника Уайтхолла Сью Грей, проводящей официальное расследование, что же на самом деле происходило в те дни в правительственной резиденции по адресу Даунинг-стрит, 10. Отчет на будущей неделе будет обнародован.

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За несколько дней до отмены ограничений «Санди Таймс» опубликовала предположительный список мер, которые могли бы, по мнению стратегов Даунинг-стрит, привлечь разочарованных членов парламента и избирателей.

План получил название «Операция «Красное мясо».

Два пункта «операции» уже обнародованы. Объявлено о «замораживании» на несколько лет, несмотря на высокую инфляцию, ежегодных платежей британских домохозяйств на содержание общественной телерадиовещательной корпорации ВВС. Таким образом, тори подлизываются к избирателям и заодно мстят своим постоянным критикам. Второй пункт — отмена антиковидных ограничений. Не странно ли, отметим мы в скобках, что в качестве «красного мяса» в жертву приносятся независимая ВВС и бесплатная общественная НСЗ, которые британцы без конца критикуют и которыми в то же время справедливо гордятся.

Еще одна «операция», о которой рассказала «Санди Таймс», носит название «Спасти большую собаку» —

подготовка серии отставок советников и помощников премьера, которыми собираются пожертвовать, чтобы спасти шкуру «большой собаки».

Вердикт о недоверии, если он будет инициирован, должен набрать 180 голосов, в противном случае вопрос будет «заморожен» на год. Напомним, что введение ковидных ограничений вызвало первое крупное неповиновение консерваторов — было 100 голосов против. Вот именно за эти голоса, которые должны его спасти от отставки, сейчас и борется Борис Джонсон.

Вчера депутат-консерватор Уильям Рагг, один из тех, кто призвал премьера уйти в отставку, сделал официальное заявление, что бунтари столкнулись с «давлением и запугиванием» со стороны советников премьера и фракционных «хлыстов» (партийные координаторы голосования депутатов). Проекты непокорных, в частности, угрожали лишить финансирования. Слова Рагга были подтверждены другими депутатами.

Снежный ком обвинений и претензий к Борису Джонсону нарастает, и не похоже, что это можно остановить.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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