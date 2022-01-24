 

В Петербурге задержали шаманов, вызвавших обильные снегопады

24.01.2022, 20:12, Разное
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В Санкт-Петербурге арестовали четверых шаманов, которые с начала ноября проводили обряды по вызову снега в Северной столице. Операцию возглавил лично губернатор города Александр Беглов. 

«С первых чисел ноября на Петербург обрушились небывалые снегопады, при этом никаких метеорологических условий для них не было. По итогам оперативных мероприятий было установлено, что 30 октября в город прибыла группа шаманов, которые начали проводить свои обряды. Именно их действия привели к снежному коллапсу в городе. Следствие установит, по чьей указке они действовали, но лично я глубоко убеждён, что за их спинами стоят зарубежные спецслужбы и примкнувшая к ним российская оппозиция», – заявил Беглов.
На следующий день после ликвидации преступной группировки в Петербурге температура выросла на 20 градусов – 23 января столбик термометра опускался до -15, а 24 января в городе впервые в новом году была зафиксирована плюсовая температура.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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