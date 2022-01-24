Как выжить в самолете меж колес в 50-градусный мороз

Жаль, но ответа на этот вопрос у нидерландской полиции нет. Да и откуда стражам порядка это знать? Выживание безбилетника после 11-часового полета в самолетном отсеке для шасси — явление практически невозможное. Особенно, если учесть, что лететь ему пришлось из Южного полушария в Северное, а конкретнее — из Южной Африки или из столицы Кении Найроби (она тоже южнее экватора) до самого Амстердама.

Власти Нидерландов заявили, что были «удивлены» тем, что самолетный заяц прилетел живым. Мужчина, национальность и возраст которого до сего времени неизвестны, забрался в колесное пространство грузового самолета Cargolux. Безбилетному пассажиру каким-то образом удалось вынести 11 часов в неотапливаемом колесном отсеке. А ведь температура за бортом такого воздушного судна доходит аж до 50 °С. Вот и полицейские из пограничного контроля Нидерландов упирали в своем заявлении на то, что «очень, очень необычно», когда кто-то выживает в путешествии на таких высотах и ​​при таких низких температурах.

Неизвестный пассажир был обнаружен в минувшее воскресенье по прибытии грузового Boeing 747 компании Cargolux Italia в амстердамский аэропорт Схипхол. Согласно полетным данным, он вылетел из Южной Африки и сделал посадку в Найроби, Кения. Поэтому трудно сказать, где мужчина умудрился залезть в пространство для шасси.

Национальность и возраст уникального безбилетника полиция пока не называет. Несмотря на приличное самочувствие, его отправили в больницу. По словам пресс-секретаря Джоанны Хелмондс (Joanna Helmonds), в первую очередь надо было позаботиться о его здоровье. От каких-либо дальнейших комментариев полицейские отказались, поскольку власти и авиакомпания еще не завершили расследование.

Похожий случай был ноябре 2021. Тогда нарушителя после двух с половиной часов полета в шасси самолета, следовавшего во флоридский международный аэропорт Майами из Гватемала-Сити, нашли живым и здоровым. По его словам, мужчина цеплялся за руль самолета компании American Airlines. Клип, записанный анонимным работником аэропорта, был размещен в Инстаграм. На видео бедняга выглядит крайне измученным. А ведь он летел всего 2 часа, а не 11, как амстердамский заяц. Поистине нет пределов человеческой выносливости!

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Публикация от ONLY in DADE (@onlyindade)

Источники информации и картинок: dailystar.co.uk, 9111.ru

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