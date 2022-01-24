Филипп Плейн снова станет отцом: возлюбленная дизайнера ждет первенца

Модный дизайнер Филипп Плейн и его возлюбленная, блогер Лючия Бартоли скоро станут родителями. Об этом они сообщили в Instagram. Плейн опубликовал серию фото и видео с вечеринки baby shower, на которой он и Братоли узнали пол будущего ребенка. У пары будет сын. Для Филиппа причем второй: его 8-летний сын Ромео от модели Фернанды Ригони живет с матерью на ее родине, в Бразилии. В подписи к видео модельер обратился именно к сыну.

Это видео для моего сына, Ромео, который в настоящее время находится в Бразилии и не смог быть с нами сегодня здесь. Я люблю тебя всем сердцем, и у тебя скоро будет братик. Моя семья становится больше, и мы рады поделиться нашим счастьем. Любовь – это все! – написал Филипп под видео и добавил, – На самом деле, никто не знал, какого пола наш будущий ребенок, поэтому и для нас эта новость стала неожиданностью. Наш доктор передал конверт (с результатами УЗИ) моему помощнику, который организовал сегодняшнюю вечеринку.

С матерью своего будущего ребенка Филипп вместе три года. 24-летняя итальянка Лючия ведет YouTube-канал, на котором публикует видео рецептов, рассказывает о правильном макияже и делится картинками личной жизни с известным дизайнером. К слову, сошлись Филипп и Лючия тоже благодаря интернету, ведь, как говорят, они познакомились в Instagram.

В 2019 году, незадолго до знакомства с Лючией, Филипп расстался с моделью Джастиной Градек, и вернулся к бывшей девушке, звезде реалити-шоу Морган Осман, на которую ранее подал в суд за клевету. Морган публично обвинила дизайнера в мошенничестве.

Вся его одежда шьется в Турции, затем турецкие бирки сменяются итальянскими, и то, на создание чего было потрачено 20 долларов, продается затем за 800 долларов. Он мошенник. Наслаждайтесь! Это настоящая афера. Он очень искусен в использовании людей и умен в вопросах зарабатывания денег. Но в то же время он тупой, не имеет ни вкуса, ни оригинальности. Ему бы нанять кого-то более профессионального, но он все хочет делать сам и результат получается отстойным. Он – не дизайнер– писала она в Instagram.

Вообще, у 43-летнего Плейна богатая на романы личная жизнь. В 2011 году дизайнер встречался с Линдси Лохан, которая скоро выходит замуж за арабского финансиста. В 2013 году бразильская модель Фернанда Ригони родила дизайнеру сына, а уже через несколько месяцев Филипп публиковал фото с другой девушкой – русской красавицей по имени Оксана, роман с которой длился почти три года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Philipp Plein (@philippplein)