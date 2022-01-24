 

Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала новые “беременные” фото и рассказала о скорых родах

24.01.2022, 16:12, Разное
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Рози Хантингтон-Уайтли уже несколько месяцев не скрывает свое положение и время от времени делится с 14 миллионами подписчиков фотографиями с животом. На свежих снимках 34-летняя модель и супруга Джейсона Стейтема фотографирует себя через зеркало, позируя в нюдовом облегающем платье в пол и на тонких бретельках. Свой пост Рози подписала двумя эмоджи – малыша-ангелочка и песочных часов. Таким образом она намекнула, что второй ребенок появится на свет совсем скоро. 

Фото их 4-летнего сына Джека, на которых можно рассмотреть его лицо, модель обнародовала в начале января. Смотрите снимки здесь.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем начали встречаться в апреле 2010 года. Они познакомились на вечеринке и, как вспоминает “ангел” Victoria’s Secret, между ними сразу пробежала искра. В январе 2016 года звезда боевиков сделал ей предложение. Через несколько месяцев после помолвки, 24 июня 2017 года, у пары родился сын Джек. Несколько лет назад в интервью Extra Рози рассказала, почему они с Джейсоном повременили со свадьбой:

Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Так что это просто не было у нас в приоритете. Самое главное, мы счастливы вместе. Будет здорово сделать свадьбу, когда Джек немного подрастет и сможет принять участие в церемонии.

А недавно Рози рассказала в интервью о трудностях материнства. Самые интересные цитаты мы собрали в этом материале.

Кто еще из голливудских звезд покорил сердца “ангелов” Victoria’s Secret, читайте здесь.



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