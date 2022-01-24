Причины прозаичны и болезненны: почему развелись Максим Леонидов и Анна Банщикова

24 января актрисе Анне Банщиковой исполняется сорок лет. Сегодня она является счастливой многодетной мамой и женой, но были времена, когда она столкнулась с хейтом. Знаменитость называли разлучницей и упрекали в том, что она увела из семьи музыканта Максима Леонидова. Разбираемся, как все было на самом деле.

Роман с женатым

Анна познакомилась с Максимом совершенно случайно: на съемках передачи «Любовь с первого взгляда», где она была приглашенной гостьей.

Роман закрутился стремительно. Анне было на тот момент всего двадцать лет. Она наслаждалась отношениями с избранником, даже особенно не задумываясь над тем, что кто-то в этот момент может страдать.

Речь идет о тогдашней жене Максима Ирине. Она жила в Израиле и подолгу не видела супруга, ведь тот все время пропадала на гастролях. Неудивительно, что партнеры отдалились друг от друга. Позже в интервью Ирина призналась, что и у нее были увлечения. Она поясняла: женщине тяжело быть одной, когда супруг официально есть, но его никогда нет рядом. Ведь любой представительнице прекрасного пола хочется чувствовать себя любимой и желанной.

Развод и свадьба

Возможно, и до появления Анны у Максима были интрижки, однако встреча с Банщиковой перевернула его мир с ног на голову. Он без памяти влюбился в молодую артистку, посвящал ей песни.

По словам Леонидова, он не жил на две семьи, а сразу сказал жене Ирине, что влюбился и уходит от нее. Правда, нельзя не отметить, что супруги пытались реанимировать отношения. Незадолго до развода они отправились на совместный отдых. Уже там Ирина увидела, что Максим стал совсем чужим человеком, поэтому опустила его.

Вскоре Максим и Анна поженились. Свадьба была очень скромная, в кругу самых близких. На время Анна отказалась от своей карьеры, став «гастрольной» женой музыканта. В течение семи лет все было нормально, но потом брак стал рушиться на глазах.

Причины расставания

Сам Максим отмечал, что причиной развода стало их с Анной желание начать переделывать друг друга. Это было огромной ошибкой.

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В то же время знакомые пары склонялись к мысли, что развод произошел из-за отсутствия детей. Позже Анна сказала, что если Бог не дал им с Максимом детей, значит, так было надо.

Еще одна версия расставания — постоянные измены Банщиковой. Злые языки говорили, что, пока муж был на гастролях, жена развлекалась в свое удовольствие. В то же время данные слухи не получили своего подтверждения. Сама Анна неоднократно их опровергала.

По словам Банщиковой, только после развода с мужем она осознала, что осталась ни с чем, ведь на долгие годы развитие карьеры было приостановлено. Нужно было начинать все с нуля. Анна рискнула и переехала в Москву, хотя у нее там не было жилья. Но помогли подруги. Банщикова жила то у Регины Мянник, то у Алены Бабенко, то у Дины Корзун.

Новая любовь

Постепенно Банщиковой удалось пробиться в театр и в кино. Меньше всего она думала о личной жизни, когда познакомилась с будущим мужем – адвокатом из Америки с русскими корнями Всеволодом Шахановым. Встреча произошла после спектакля с участием Анны. Банщикову потрясло в хорошем смысле слова идеальное знание Всеволодом английского языка – традиционного, «шекспировского».

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Роман закрутился быстро. На следующий день после первой встречи мужчина познакомил избранницу со своим отцом, затем влюбленные стали жить вместе. Ради Анны Всеволод развелся с женой (она осталась жить в Америке вместе с дочкой), а сам перебрался в Москву.

Затем была свадьба, рождение детей. Сейчас пара воспитывает двух сыновей (старшему четырнадцать лет) и младшую дочку, которой нет еще и пяти лет.

Кстати, дети супругов уже познакомились со своей старшей сестрой, которая живет в Штатах. Периодически они общаются по видеосвязи.

Максим Леонидов после развода с Анной женился в третий раз на актрисе Александре Камчатовой.

Пара воспитывает двух детей.