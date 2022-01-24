Мнение: Точка кульминации

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства».

Также Кадыров назвал террористами члена СПЧ, председателя «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована, в настоящее время работает под тем же названием без образования юридического лица) Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, а также призвал российских правоохранителей «задержать пособников террористов».

«Еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заключил он.

Происходящее уже явно за гранью, по сути, речь идет о развязанном терроре против внутренних противников Кадырова при полном равнодушии федеральных властей.

По всей видимости, речь идет о достаточно трезвой оценке скорых перспектив. Кремль залез на внешней арене в ловушку со своими ультиматумами и шантажом, и Путин попал в «вилку»: любое решение неумолимо тащит его режим к окончательному обрушению.

Раз так, то внутри страны немедленно начнутся деструктивные процессы, по сути — война всех со всеми. Кадыров, у которого противников хоть отбавляй, решает задачу создания внутренней стабильности на своей территории через обеспечение лояльности страхом, чтобы высвободить ресурс для борьбы с любыми противниками извне. В менее экстремальной форме, но подобные задачи сейчас начнут решать все группы российской знати. Ситуация подходит к кульминационной точке.

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