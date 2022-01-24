Мнение: Ракетный обстрел Абу-Даби. 24.01.2022
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После массовых убийств совершенных саудитами и эмиратчиками в Ходейде и Саада, хуситы ожидаемо атаковали Абу-Даби.
ПВО ОАЭ заявляет, что на этот раз было готово и смогло сбить 2 баллистические ракеты над столицей. Арабские источники сообщают, что для работы по ракетами применялся THAAD входящий в узел ПВО Абу-Даби.
Сколько и чего хуситы запускали, пока неизвестно.
Хуситы заявили, что в течение дня опубликуют заявление по поводу этой и последующих операций против ОАЭ и Саудовской Аравии.
Еще видео.
https://twitter.com/no_itsmyturn/status/1485413226221379590
https://twitter.com/theragex/status/1485480586617753600
Есть еще вот такое видео https://twitter.com/Algazeewa/status/1485460384383479814, где какая-то ракета падает на город.
Также вчера баллистическая ракета хуситов (по заявлениям саудитов) была сбита над промышленным районом на юге Саудовской Аравии.
Тем не менее обломки ракеты нанесли существенные повреждения инфраструктуре и ранили двух человек.
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Источник: Colonel Cassad
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