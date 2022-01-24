 

Американские политологи призвали США признать неготовность Украины стать частью Запада и НАТО

24.01.2022, 5:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Властям США следует на 25 лет отказаться от вступления Украины в НАТО. Таким мнением поделился американский политический обозреватель Росс Даутат в своей статье для авторитетного нью-йоркского издания The New York Times.

Даутат пояснил, что Незалежная никогда не была готова стать полноценной частью Запада, поскольку ее экономика слаба, а в обществе и власти царят споры и разногласия. Но даже сейчас новости Украины не обнадеживают, а свидетельствуют о том, что “мягкая сила” Вашингтона в этой стране не может совладать с влиянием России. Кроме того, публицист считает, что для США было бы безумием ввязываться в войну из-за Киева и рисковать ядерной безопасностью из-за Донбасса.

Однако Росс Даутат обратил внимание, что полностью отказаться от поддержки Незалежной Белый дом тоже не может, поскольку в таком случае союзники могут усомниться в его решимости и намерениях. К тому же, подобное решение будет выглядеть особенно провальным на фоне недавнего вывода американского контингента из Афганистана, который многие считают поражением президента США Джо Байдена и его администрации.

В связи с этим Даутат называет оптимальным решением украинского вопроса отказ от принятия Украины в ряды НАТО на ближайшие 25 лет, который также предложили два других американских политолога – Томас Грэм и Раджан Менон.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Дом с кошмарным прошлым напугал хозяев, когда они увидели его фото, ведь сто лет назад он использовался не по назначению

13.08 / Мнение: Регистратура

11.11 / Диетологи рассказали о завтраке, способствующем долголетию

23.10 / Huawei представила технологию всегда включенного дисплея Eyes On Display

23.11 / Кудрявцева похвалила Харламова, подарившего загородный дом дочери Анастасии

09.10 / В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту

04.09 / Мнение: О личной драме Владимира Путина

02.04 / Партия Саакашвили внесла в парламент законопроект, запрещающий Владимиру Познеру отмечать дни рождения в Грузии

23.03 / Мнение: Защита диссертаций онлайн

15.02 / Скандалы: Жить по-царски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика