 

Женщины испытывают усталость и разочарование от пандемии чаще, чем мужчины

24.01.2022, 5:44, Разное
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Опрос проводился на портале WebMD с 23 декабря по 4 января, в нем участвовали 120 мужчин и 369 женщин разного возраста, передает Medscape. Читателей попросили ответить, как часто они испытывают негативные эмоции от пандемии — злость, разочарование, «сыт по горло» — а также рассказать о своих пищевых и алкогольных привычках в последние два года.

Результаты показали, что усталостью от пандемии больше страдают женщины, чем мужчины — 40% против 34%. Кроме того, женщин чаще «накрывает» грустью и разочарованием из-за всего происходящего — 25% против 18%. Еще 34% мужчин сообщили, что успели приспособиться к изменениям и больше не переживают, среди участниц таких оказалось 23%.

В ходе опроса также выяснилось, что люди до 45 лет переживают из-за пандемии больше, чем респонденты постарше. Почти половина участников до 45 лет (46%) сообщила, что ежедневно испытывает усталость от происходящего, в то время как среди людей более старшего возраста таких оказалось 31%.

COVID-19 не лучшим образом отразился на пищевых привычках, в первую очередь у женщин. В потребности заедать стресс призналась треть участниц (31%) и только 19% участников мужского пола. Большинство мужчин (61%) сообщили, что они едят столько же, сколько и до пандемии.

Что касается потребления алкоголя, то в этом женщины и мужчины оказались на равных: чаще выпивать стали 16% участниц и 17% участников опроса. При этом «закладывать за воротник» на фоне стресса больше свойственно людям до 45 лет 20% против 14% в более старшей возрастной группе.

Вместе с тем опрос показал, что женщины используют больше возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с негативными эмоциями. Так, по сравнению с мужчинами они чаще обращаются за помощью к психологу (22% против 6%), ищут поддержки у родных, друзей и коллег (47% против 27%), находят новые хобби (28% против 16%) и осваивают техники релаксации (32% против 16%).



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