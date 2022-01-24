Мнение: Чеченская драма

История федерального судьи отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью покинул Россию, после того как парни с удостоверениями сотрудником МВД Чечни вывезли его жену из Нижнего Новгорода в Грозный, перестала быть только российской историей.

Уже и Евросоюз призвал российские власти освободить жену отставного судьи Зарему Мусаеву. «Вызывают озабоченность достоверные сообщения о непрекращающихся нарушениях прав человека в Чечне, бездействии федеральных властей и безнаказанности виновных в противоправных действиях в отношении чеченских правозащитников и их родственников», — говорится в заявлении Евросоюза.

А ведь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подсказал Рамзану Кадырову, как выбраться из этой скверной истории. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — заявил Песков, когда его спросили про похищение супруги отставного судьи.

Но Кадыров подсказки не понял. А мог бы включить дурака, дать команду вывезти супругу судьи из Грозного обратно в Нижний Новгород, высадить женщину у дома, и врать напропалую ,что знать не знает, кто и куда увез больную женщину. Но Кадыров тупанул. И еще больше закопался в дерьмо. Начал врать, что вся семья судьи – криминальная, мол, они «всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети», из-за чего «их надо задержать, как того требует закон, и наказать».

«А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются. Доказательная база есть, никто из Янгулбаевых не отрицает это. Это мое мнение, в котором я твердо убежден», — написал Кадыров.

Если судья и его семья – пособники террористов, почему не возбудили уголовное дело до того, как приехали в Нижний Новгород за судьей и его супругой? Почему эта байка про «пособников террористов» появилась уже после того, как история похищения супруги отставного судьи получила большую огласку?

Если у генерал-майора Рамзана Кадырова была оперативная информация, что отставной судья и его семья – пособники террористов, почему он не поделился этой информацией с ФСБ? Почему на задержание выехали мужики, похожие на гопников, а не спецподразделение ФСБ? А если бы у них в квартире оказалось взрывное устройство и они успели привести его в действие? Весь дом взлетел бы на воздух?

В общем, похоже, что врет Рамзан Кадров, врет, выкручивается, пытаясь оправдать произвол. И чем больше он врет, тем нелепее выглядит….

Фотографии федерального судьи Сайди Янгулбаева отсюда

Фотография Дмитрия Пескова и Рамзана Кадырова отсюда

Фотография Рамзана Кадырова отсюда

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