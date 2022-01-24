Мнение: О секрете российских вакцинаторов… Всего одна картинка

Намедни глава Центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург заявил, что нынешний «Омикрон» не станет заключительным штаммом коронавируса. И его можно понять.

Всего одна картинка всё — или очень многое — объясняет. И не только про уважаемого Александра Леонидовича.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «омикрон» не станет последним штаммом пандемии коронавируса из-за быстрых темпов распространения заболевания. По его мнению, омикрон-штамм COVID-19 не приведёт к завершению пандемии. «Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — заявил учёный.

По его словам, для борьбы с темпами распространения коронавируса необходимо нарастить темпы вакцинации до 75—80% населения. «Охват должен быть сопряжён с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит Министерство здравоохранения», — заключил Александр Гинцбург.

С одной стороны, с этим не поспоришь. С другой — вот эта самая картинка. Точнее график. Динамика доходов тех в России, кто производит две наиболее популярные вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».



Данные по официальным декларациям А.Л.Гинцбурга и А.Ю.Поповой

Тот самый случай, когда «…лучше тысячи слов». Можно добавить только, что рост доходов у обоих не был связан с продажей недвижимости или машин.

Так какой интерес говорит устами академика Гинцбурга — научный или…?

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