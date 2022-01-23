 

Диетолог: Фосфор и магний влияют на здоровье скелета наравне с калием

23.01.2022, 17:09, Разное
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Светлана Фус, диетолог, напомнила о веществах, которые отвечают за здоровье скелета. Специалист объяснила, что для прочности суставов и костей кроме калия нужен фосфор, магний и другие компоненты.
Многие люди считают, что для крепкого скелета нужен кальций, но доктора напоминают, что минерал считается основным, но за прочность в ответе и другие компоненты. Сюда отнесли витамины D и C, фосфор, магний, белок. Для суставов нужен баланс БЖУ, витаминов, минералов в рационе человека.

Как пишет «Слово и Дело», для улучшения состояния скелета необходимо ввести в меню продукты, в составе которых есть селен и сера. Сера нужна для формирования хрящевой ткани, а селен помогает такому процессу. Для обогащения рациона селеном нужно есть сардину, сельдь, лосось, яйца, говяжью печень, индюшатину, крупы и бобовые, чеснок, творог, грибы и бразильский орех. Сера же есть в продуктах с высоким содержанием белка.

Источник: slovodel.com



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