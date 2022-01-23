 

Доктор назвал признаки высокого холестерина, проявляющиеся на ногтях

23.01.2022, 15:42, Разное
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Сами Фирузи, консультант-кардиолог, пояснил о признаках высокого холестерина, которые могут проявиться на ногтях. Специалист напоминает, что высокий уровень холестерина, липидов низкой плотности (ЛПНП), усиливает риски инсульта и болезни сердца.
Высокие показатели холестерина появляются тогда, когда в крови имеется избыток жирового вещества, который именуют холестерином. Он нужен для выполнения главных функций в организме. Частые высокие показатели ЛПНП подвергают человека риску получить болезнь периферических артерий. При этом жировые отложения из холестерина и других отходов закрывают артерии, ограничивая кровоснабжение мышц ног.

Доктор сообщает, что если ногти медленно растут и становятся ломкими, то это указывает на осложнения, которые связаны с холестерином. Другими признаками проблемы считаются болезненность ног во время ходьбы, выпадение волос на ногах, онемение и слабость нижних конечностей. Также сюда включили появление незаживающих открытых язв на голенях и ступнях. О проблеме сигнализирует и блестящая кожа, преобразование ее оттенка на ногах, посинение или побледнение.

Процесс атеросклероза может привести к большим проблемам или даже смерти. Доктор предупреждает, что сюда же относят критическую ишемию конечностей, возникающую, если ограничивается поступление крови к ногам. Симптомами являются жгучие боли в ступнях и ногах, которые происходят даже во время отдыха. Кожа сухая и блестящая, раны не заживают, человек теряет мышечную массу в ногах. При этом кожа на пальцах ног холодная, онемевшая, она может краснеть, а потом опухать и выделять гной.

Источник: www.medikforum.ru



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