Как выбрать модный цвет волос, если вам за 60: лучшие варианты окрашивания для зрелых женщин на 2022 год

Женщины, вне зависимости от возраста, любят выглядеть эффектно. Существуют модные цвета и прически для женщин 60 лет и старше, которые помогут им выглядеть великолепно. Имейте в виду, что стиль не имеет срока годности, поэтому и в 65 вы можете рискнуть и покрасить волосы в ярко-розовый цвет. К тому же общество уже постепенно начало принимать такие оттенки на женщинах всех возрастов. Наша подборка поможет вам определиться со цветом и решиться на действительно смелое окрашивание.

Как выбрать модный цвет волос

Среди женщин преклонного возраста, когда дело доходит до выбора модного цвета, больше всего ценится удобство и простота в уходе, а остальное зависит от вашего стиля. Однако, выбирая подходящий оттенок, принимайте во внимание цвет ваших глаз и тон кожи. В противном случае неправильно подобранный оттенок может сделать вас старше и подчеркнуть все недостатки кожи.

Если вы решили окрасить волосы, чтобы скрыть седину, то лучше отдать предпочтение не одному цвету, а создать на локонах натуральные блики, которые придадут цвету глубины и сделают его более многогранным.

Выбирая любой из модных цветов, вы должны помнить, что волосы растут, и, если вы выберете темный цвет, разница между окрашенными волосами и седыми будет очень заметна. Именно по этой причине большинство женщин в возрасте 60 лет и старше выбирают светлые оттенки.

Аквамарин

Что ж, теперь рассмотрим возможные варианты окрашивания для женщин 60+. Аквамарин подойдет для тех, кто желает сделать свои седые волосы более яркими. Добавив цвет морской волны к нижней половине прядей вы получите очень необычную прическу, которая при этом не будет сильно бросаться в глаза.

Золотисто-коричневый

Это еще один модный цвет для женщин за шестьдесят, который даже позволит им почувствовать себя немного моложе. Коричневые волосы с золотыми бликами выглядят натурально и привлекательно.

Для более мягкого и естественного образа лучше всего рассмотреть разные оттенки коричневого и бежевого. Эти цвета отлично смотрятся в различных техниках, таких как балаяж или мелирование.

Оттенки розового

Присмотритесь к этому розовому оттенку. Выбрав такой цвет, вы получите яркий образ. А если вы пока не готовы к радикальным переменам, можете попробовать его только с одной стороны головы.

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Для женщин старше шестидесяти лет со светлым и средним оттенком кожи бледно-розовый — прекрасный выбор модного цвета волос. Он выглядит мягко и женственно. Это идеальный баланс между нежностью и энергичностью.

Светлые волосы с легким пурпурным оттенком освежают и делают глаза ярче. Добавьте стильную короткую стрижку, и вы будете выглядеть на несколько лет моложе.

Тонкие фиолетовые блики

Если вы решили сделать свой цвет более интересным, то подумайте о придании нескольким прядям светло-фиолетового цвета.

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Рыжие локоны

Будь у вас длинные волосы или средней длины, прямые или волнистые, рыжий цвет будет хорошо смотреться в любом случае. Рыжие пряди идеально выделяются на бледном оттенке кожи. Нет сомнений в том, что, окрашивая волосы в такой солнечный цвет, вы продемонстрируете свой юношеский дух, приняв при этом во внимание уходящие годы.

Балаяж на темных волосах

Если вы предпочитаете темные оттенки волос, но при этом хотите немного сменить свой образ, то присмотритесь к сложным техникам окрашивания. Сочетание винного и красного оттенка с помощью техники балаяж выглядит эффектно и красиво, но при этом такой образ соответствует возрасту и статусу 60-летней женщины.

Даже если вам 60, не стоит довольствоваться одним и тем же оттенком волос. Осмельтесь придать своим волосам яркости и цвета. Есть много цветов, выбрав которые вы обновите образ и визуально сбросите несколько лет.