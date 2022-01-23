Прически 2000-х, макияж в стиле 1970-х и домашний спа-салон: удивительные бьюти-тенденции в 2022 году

Стилисты считают, что после эпидемии коронавируса снова возвращаются в моду классические тенденции красоты. К ним нужно отнести максимально простые прически с прямыми черными волосами, глянцевый макияж и много другого из того, что раньше считалось старомодным. Вот несколько модных тенденций красоты в 2022 году.

Макияж в стиле 70-х годов

Красивая и здоровая загорелая кожа, округлые скулы – все это модные тренды 1970-х годов. Такой макияж достаточно просто сделать. Нужно только лишь нанести бронзер на щеки и нос, а затем использовать румяна, чтобы придать кожным покровам дополнительную яркость и привлекательность.

Также многие знаменитости выбирают для себя глянцевый макияж губ. В отличие от блесков для губ прошлого, современные продукты богаты различными питательными веществами, но не вызывают дополнительной неприятной липкости.

Блеск для губ помогает придать им более красивый и объемный вид. Это выглядит красиво и помогает освежить образ.

Если хочется выглядеть красиво, стильно и элегантно, стоит использовать минимальное количество косметических средств. Стоит просто продемонстрировать натуральную красоту.

Стильные прически

В 2022 году будут доминировать максимально простые прически. Примером являются черные глянцевые волосы. В моду снова возвращаются прически в стиле 2000-х годов.

Для создания идеальной прически эксперты в сфере бьюти-трендов рекомендуют высушить волосы феном и выпрямить утюжком.

При сушке нужно всегда направлять фен вниз от корней к кончикам, чтобы пряди были глянцевыми и послушными. Когда волосы полностью высохнут, разделить их на отдельные пряди и нанести специальный термозащитный спрей. Затем использовать утюжок, чтобы осторожно выпрямить каждую прядь волос. Так как пряди будут подвергаться тепловой укладке, нужно обеспечивать правильный и интенсивный уход за волосами.

Кроме того, согласно прогнозам, в 2022 году популярностью будет пользоваться прическа боб. Она отлично подходит практически под любую форму лица. Можно центральную часть сделать волнистой или оставить ее прямой. Такая прическа никогда не выйдет из моды. Большим преимуществом стрижки боб является то, что она представлена в самых различных вариациях.

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Домашний спа-салон

Когда многие спа-центры закрылись по причине возникновения пандемии коронавируса, многие люди начали привыкать к домашнему уходу за собой.

Именно поэтому огромной популярностью начали пользоваться различные варианты оборудования для массажа лица.

Многие люди начали выбирать минималистскую красоту с меньшим количеством шагов ухода за собой, чем это было раньше. Самыми популярными предметами стали скребок гуаша и нефритовый ролик. В 2022 году эти предметы все еще будут пользоваться огромной популярностью, так как немногие люди посещают косметолога.

Гуаша и нефритовые ролики помогают женщинам сэкономить время на посещение спа-салона.

Многие исследования показывают, что использование средств для массажа лица способствуют стимуляции выработки коллагена, устранению отечности и усилению кровообращения.