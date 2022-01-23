 

Мнение: Надо заканчивать пандемию

23.01.2022, 3:34, Разное
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Лукашенко о штамме "Омикрон", пандемии коронавируса и международных жуликах.

Источник: Colonel Cassad



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