Снег летит вверх

В официальной программе Берлинале — «Продукты 24» (Convenience Store) Михаила Бородина о жизни мигрантов в России.

Кадр из фильма «Продукты 24»

Он основан на реальных событиях, отчасти на истории «гольяновских рабов» — жителей Казахстана, Узбекистана и Таджикистана из продуктового магазина в столичном районе Гольяново. Героиня картины Мухаббат (Зухара Сансызбай) постоянно живет и работает в продуктовом магазине в спальном районе. В подвале бетонной многоэтажки вместе с другими мигрантами. Подавленная и униженная властной хозяйкой, как и другие. Без денег и документов. Пытается вырваться на свободу…

Мы заходим в эти магазины регулярно, но не обращаем внимания на их сотрудников, подвозящих тележки с продуктами, разгружающих фуры, чистящих снег перед входом.

В глазах работодателей они такие же «просроченные продукты», которые можно продать и купить за бесценок.

Вот и постоянные покупатели магазина в Гольяново их вроде бы не видели не слышали, ведать не ведали, что эти люди больше 12 лет находились в рабстве, ничего не получая за труд, ютясь в подсобках, в помещениях, непригодных для жилья. Их избивали, насиловали, убивали в лучшей из столиц. И когда они бежали, полицейские возвращали их «по месту жительства».

Мухаббат почти потеряла волю, готова мириться со многими унижениями, бесправием, тем более что она беременна. Но доведенная до края, молодая гражданка отважится совершить самый важный в жизни поступок. Это кино о человечности в бесчеловечном, заполненном до края болью мире, в котором «снег летит вверх» (так первоначально называлась картина).

Кадр из фильма «Продукты 24»

«Продукты» — история о модифицированном рабстве в современном обществе на глазах у тысяч равнодушных людей.

Михаил Бородин знает о проблемах нелегалов не понаслышке. Приехав из Ташкента в Москву, прежде чем поступить в киношколу Александра Митты, работал разнорабочим. В 2017-м снял короткометражку о присоединении Крыма. Его короткометражный фильм «Я нормальный» участвовал в программе «Неделя критики» в Каннах.

«Продукты», по мнению авторов, — антиколониальный взгляд на существующее положение вещей в экс-империи.

В одном из эпизодов снялась одна из реальных участниц событий в Гольяново Бакия Касимова, которая продолжает борьбу за человеческое достоинство.

Продюсер фильма Артем Васильев считает, что участие остросоциальной ленты в Берлинском фестивале чрезвычайно важно не только для продвижения фильма, это тот случай, «когда обнародование драмы может влиять на судьбы людей».

Сценарий фильма поддержан на кинорынке фестиваля в Котбусе. А сама картина, снятая в копродукции со Словенией и Турцией, получила финансовую поддержку Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа Кинопрайм.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

Кадр из фильма «Продукты 24»

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