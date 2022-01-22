 

Шварценеггер проехал на красный свет и попал в ДТП

22.01.2022, 14:22, Разное
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Арнольд Шварценеггер попал в ДТП, в результате которого был госпитализирован второй участник происшествия – молодая девушка.
Как пишет TMZ, внедорожник GMC Yukon, за рулем которого находился голливудский актер, проехал на красный свет и врезался в легковой автомобиль Toyota Prius красного цвета. Как отмечают очевидцы, сила удара была настолько мощной, что в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности.

«Его внедорожник начал переворачиваться и оказался на крыше Prius», — сообщается в материале.

С места столкновения была госпитализирована девушка, управлявшая «Приусом». Артист отказался ехать в больницу, сославшись на то, что чувствует себя в порядке.

Предварительно, причиной происшествия стало то, что известный актер проехал на красный свет. Об этом пишет телеканал CBS, ссылаясь на информацию местной полиции.

Источник: newinform.com



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