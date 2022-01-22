Врачи указали на первые признаки развивающегося сахарного диабета

Врачи указали на основные симптомы, при которых можно заподозрить сахарный диабет. Отмечая эти симптомы у себя или своих близких, нужно незамедлительно обратиться к терапевту или эндокринологу.

Сахарный диабет – распространенное хроническое заболевание, обусловленное наследственностью и недостаточной работой поджелудочной железы. При данном заболевании в крови отмечается постоянно повышенный уровень глюкозы, который особенно негативно влияет на кровеносные сосуды.

Повышенная жажда. Постоянная, необоснованная жажда, которую невозможно утолить даже большим количеством воды, может быть самым первым признаком диабета.

Частое мочеиспускание. Позывы к мочеиспусканию чаще обычного, особенно ночью, тоже могут быть верным признаком развивающегося заболевания. Организм пытается избавиться от лишнего сахара естественным путем, а большая потеря жидкости вызывает повышенную жажду, запуская порочный круг.

Повышенный голод. Глюкоза накапливается в крови и не усваивается клетками организма, соответственно клетки голодают и возникает повышенный аппетит.

Усталость. Этот симптом встречается при большинстве заболеваниях, но если усталость никак не проходит, однозначно стоит обратиться к врачу.

Плохо заживающие раны. Повышенный уровень глюкозы повреждает кровеносные сосуды, локально уменьшая кровоток. Из-за этого любой порез или даже царапина будут заживать медленнее обычного.

Нарушение зрения. Двоение картинки, расплывчатость, плавающие пятна в одном или обоих глазах тоже могут возникать вследствие плохого кровообращения и повреждении сосудов сетчатки глаза.

Эректильная дисфункция. Иногда у мужчин именно эта жалоба возникает первой при диабете и вынуждает обратиться за медицинской помощью.

Источник: www.medikforum.ru