Дмитрий Маликов с трехлетним сыном Марком снялся для обложки нового альбома

Певец Дмитрий Маликов выбрал для обложки нового альбома совместный снимок со своим трехлетним сыном Марком. Отметив, что отцовство в 51 очень отличается от того, что было в молодые годы.

Известный композитор, певец и продюсер Дмитрий Маликов готовится к выходу своего седьмого инструментального альбома «Парад планет». Сам альбом исполнитель решил выпустить к своему 52-летию, тем самым сделав подарок себе и своим поклонникам.

Обложкой нового альбома станет совместный снимок Дмитрия Маликова с его трехлетним сыном Марком, которого он воспитывает совместно с супругой Еленой Изаксон. В личном блоге артист уже успел поделиться заветными снимками и даже представил поклонникам фрагмент нового альбома.

Также у звездной пары в 2000 году родилась дочь Стефания, которая уже занялась собственным бизнесом: отрыла бутик с авторской одеждой.

В одном из интервью Маликов признался, что отцовство в 51 очень отличается от того, что было в молодые годы. Сейчас композитор относится к этому труду намного серьезнее и изо всех сил старается быть с маленьким наследником на одной волне, пишет портал «Слово и дело».