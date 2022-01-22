 

Врачи назвали признак дефицита витамина D на голове

22.01.2022, 10:37, Разное
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Врачи из Гарвардской школы общественного здравоохранения назвали признак дефицита витамина D, который появляется на голове. По словам медиков, данный симптом является одним из самых ранних при данном состоянии.
По словам эксперта Т. Х. Чана, витамин D – это жирорастворимый витамин, который помогает организму усваивать и удерживать кальций и фосфор. Оба вещества имеют решающее значение для построения костей. Дефицит указанного витамина связан с целым рядом заболеваний, включая рак, диабет, слабоумие и артрит. Сложность состоит в том, что недостаток витамина D может проявляться симптомами, которые характеризуют и другие нарушения в работе организма.

Самыми распространенными предупреждающими признаками считаются изменения в уровнях энергии или ноющие боли в теле. Также говорить о наличии проблемы может повышенное потоотделение, особенно, если это наблюдается на голове. Более того, именно данный симптом первым появляется при дефиците витамина, поэтому на него стоит обратить внимание и обратиться в больницу.

Чтобы избежать проблем, стоит больше гулять на улице под солнечными лучами, а также употреблять богатую указанным веществом пищу. Речь идет о жирных сортах рыбы, рыбьем жире и печени. Источником витамина D считаются яичные желтки, сыр, говяжья печень и грибы.

Источник: www.express.co.uk



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