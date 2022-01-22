 

Эксперт Маринченко усомнился в скором запуске “Северного потока – 2”

22.01.2022, 7:48, Разное
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Несмотря на то, что газопровод “Северный поток – 2” достроен, его запуск отложен на неопределенное время. Проект так и не получил сертификацию. По мнению многих экспертов, причиной тому является геополитика.

Напряженные отношения между Россией и странами Запада могут серьезно сказаться на будущем “Северного потока – 2”. Так считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Позиция Германия крайне важна в этом вопросе, подчеркнул он.

Маринченко сомневается, что “Северный поток – 2” будет запущен в 2022 году. А ведь еще совсем недавно всем казалось, что скоро газопровод заработает, отметил эксперт.

Напомним, “Северный поток – 2” – магистральный газопровод, проложенный по дну Балтийского моря. Он начинается в Усть-Луге (Ленинградская область) и заканчивается в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания, Германия). Протяженность газопровода составляет 1 234 километра (2468 километров по двум ниткам).

Ранее британский финансовый обозреватель Гай Чазан заметил, что в правительстве Германии наметился раскол из-за сертификации газопровода “Северный поток – 2”. Запуск магистрали поддерживают лишь представители Социал-демократической партии.



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