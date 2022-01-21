Голое платье и никакого белья: Хайди Клум, Хейли Бибер, Оливия Калпо и другие выбирают самый смелый вечерний тренд

Знаменитости, которые часы напролет проводят в спортзале, не привыкли прятать свою красоту под мешковатой одеждой. Особенно, когда речь идет о выходе на красную дорожку. В помощь – смелые платья, которые не только подчеркивают, а в прямом смысле показывают достоинства фигуры. Мы видели все – откровенные декольте, максимальные разрезы на подоле, прозрачность. Но сейчас эта смелость вышла на новый уровень: в моде – платья с разрезами по бокам, главная прелесть которых – отсутствие нижнего белья.

Наташа Поли Хейли Бибер

Среди недавних выходов – появление Наташи Поли для церемонии British Fashion Council’s Fashion Awards. На лондонской вечеринке 36-летняя российская модель блистала в белоснежном платье с плетением в зоне декольте и по бокам, спина при этом была полностью голой. Автор наряда – бренд Dundas, который также выбрала Хейли Бибер, не так давно публикуя фото в голом платье в Instagram. Похожую, как у Хейли, модель, но в канареечном оттенке, представила Хайди Клум. 48-летняя звезда назвала наряд со шнуровкой “любимым” – и ее фолловеры не могли не согласиться.

Хайди Клум

“Мисс Вселенная-2012” Оливия Калпо появилась в голом платье на отдыхе в Мексике. Наряд экологичной – и откровенной – марки Aya Muse немного просвечивал, но это не помешало модели отказаться от белья. Убедиться в его отсутствии “помогал” разрез сбоку – максимально пикантный.

Оливия Калпо