 

Голое платье и никакого белья: Хайди Клум, Хейли Бибер, Оливия Калпо и другие выбирают самый смелый вечерний тренд

21.01.2022, 21:18, Разное
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Знаменитости, которые часы напролет проводят в спортзале, не привыкли прятать свою красоту под мешковатой одеждой. Особенно, когда речь идет о выходе на красную дорожку. В помощь – смелые платья, которые не только подчеркивают, а в прямом смысле показывают достоинства фигуры. Мы видели все – откровенные декольте, максимальные разрезы на подоле, прозрачность. Но сейчас эта смелость вышла на новый уровень: в моде – платья с разрезами по бокам, главная прелесть которых – отсутствие нижнего белья. 

Наташа ПолиХейли Бибер

Среди недавних выходов – появление Наташи Поли для церемонии British Fashion Council’s Fashion Awards. На лондонской вечеринке 36-летняя российская модель блистала в белоснежном платье с плетением в зоне декольте и по бокам, спина при этом была полностью голой. Автор наряда – бренд Dundas, который также выбрала Хейли Бибер, не так давно публикуя фото в голом платье в Instagram. Похожую, как у Хейли, модель, но в канареечном оттенке, представила Хайди Клум. 48-летняя звезда назвала наряд со шнуровкой “любимым” – и ее фолловеры не могли не согласиться. 

Хайди Клум

“Мисс Вселенная-2012” Оливия Калпо появилась в голом платье на отдыхе в Мексике. Наряд экологичной – и откровенной – марки Aya Muse немного просвечивал, но это не помешало модели отказаться от белья. Убедиться в его отсутствии “помогал” разрез сбоку – максимально пикантный. 

Оливия Калпо



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