 

Мнение: А мы посмотрим…

21.01.2022, 19:32, Разное
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Штаты методично загоняют попавших в ловушку кремлевских в окончательный тупик. На переговорах Лаврова и Блинкена американцы заявили, что «…дальнейшие переговоры с Россией по безопасности возможны при условии деэскалации в районе Украины…»

Но в том и дело, что Путин сгоняет войска со всей страны, включая и полностью оголенные Сибирь и Дальний Восток (впервые, пожалуй, за всю историю страны, за исключением, пожалуй, только периода Гражданской войны) — и всё это для того, чтобы иметь позицию на переговорах с США по безопасности. Убрать войска — это лишить себя этой позиции. И тогда зачем всё вот это?

Штаты прекрасно понимают логику момента (тут и понимать-то особо нечего, всё как на ладони), поэтому и ставят невыполнимое условие. Хотите разговаривать? Уберите войска. И это требование — тоже тупик для Путина, так как ранее Кремль заявлял практически следующее — либо разговариваем, либо воюем. Американцы пожимают плечами — ну, воюйте. Кто же вам запретит?

Путин так долго применял шантаж в качестве ключевого инструмента своей внешней политики, что уверовал в его универсальность и безопасность. В крайнем случае он всегда оставался на прежней позиции, то есть, практически ничего не терял. Но как всегда бывает, есть методы и на Котю Сапрыкина. Причем очень простые: ну, раз ты угрожаешь — то флаг тебе в руки. Давай. А мы посмотрим. Официант! Два пива и орешки, пожалуйста!

А вот на «давай» Путин-то как раз и не рассчитывал. Так далеко он еще не заходил. И вдруг выясняется — нужно либо отползать с побитой мордой, либо «давать». А давать при полностью пустом Дальнем Востоке и оголенной Сибири — это риски, за которыми маячит перспектива ввода китайского миротворческого контингента в случае, если что не так. Кстати, весьма реалистичная перспектива, так как поражение на Западе (практически неизбежное) либо затягивание конфликта может отразится на внутренней обстановке в стране. И любой нормальный сосед во избежание рисков для своей территории будет принимать превентивные меры собственной безопасности. Буферную зону создавать, к примеру. Не на своей территории, понятно.

Путин заигрался в геополитика, не имея к этому ни личной предрасположенности, ни ресурсов — материальных, военных, управленческих. Население страны совершенно не готово поддерживать какие бы то ни было военные авантюры режима, плюсом идет продолжение ковидного террора, деморализация общества, тяжелейший социальный и экономический кризис.

Более неудачного времени играть хилыми мускулами Путин выбрать не мог. Но он выбрал. И «партнерам» теперь достаточно его просто не отпускать. Всё остальное он сделает сам.

Источник: Эль Мюрид



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