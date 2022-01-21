В РПЦ пригрозили предать анафеме Набиуллину в случае запрета биткоина в России

Глава финансового управления РПЦ митрополит Игнатий (Гайдар) пообещал отлучить от церкви руководителя ЦБ Эльвиру Наибуллину в случае запрета криптовалюты в России.

«Церковь всегда стояла, стоит и будет стоять на страже интересов своей паствы. Мы не являемся какими-то ретроградами и открыты ко всему новому, – заявил Игнатий. – Мы говорим с людьми в социальных сетях и мессенджерах, сниманием видео, проводим службы в формате онлайн. Уже больше двух лет любой желающий может пожертвовать церкви криптовалюту, мы уже воздвигли несколько храмов на эти средства. Если раба Божия Эльвира воспрепятствует этому, то она будет предана самому суровому наказанию – анафеме

Кроме Набиуллиной, анафеме могут быть преданы и руководители фракций Государственной думы, которые поддержат законопроект о запрете криптовалюты.

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