И бизнес-леди, и домохозяйки предпочитают короткие гелевые ногти: их преимущества и несколько идей дизайна

Не все женщины любят и могут носить длинные ногти из-за обычного бытового неудобства. Например, с ними очень трудно печатать на компьютере или играть на музыкальных инструментах. В таком случае короткий маникюр – лучший вариант. Существует миф, что руки с короткими ногтями выглядят неухоженно и неопрятно, но это не так. Короткие ногти выбирают спортсменки или, например, художницы. Короткий маникюр может быть очень стильным и элегантным, главное – правильно подобрать форму ногтей и гелевое покрытие.

Преимущества геля

Наверное, уже нет женщины, которая бы хоть раз в жизни не делала себе гелевый маникюр. Гель-лак наносится просто, быстро и позволяет замешивать практически любые оттенки при необходимости. Срок жизни обычного лака варьируется около трех дней, затем появляются неприятные сколы и трещины, в то время как гель сидит на ногтях плотным слоем и не подвергается коррозии даже при серьезных механических нагрузках. Такой маникюр долговечен и может служить своей хозяйке несколько недель подряд.

Выбор в пользу коротких ногтей

Короткие ногти не пользуются популярностью у отчаянных модниц, и очень зря. Возможно, тут играет роль устоявшийся миф, что короткие ногти – признак “рабочих” рук, хотя на самом деле короткие ногти могут носить девушки просто из любви к удобству или невозможности отрастить длинные свои. Тем не менее все больше женщин отдают предпочтение коротким ногтям в силу объективных причин: удобство, простота, временные затраты. Не говоря уже о том, что модная индустрия в последние несколько сезонов активно делает акцент именно на короткие ногти. Бизнес-леди выбирают короткий маникюр в том числе из-за экономии времени, а домохозяйки – как раз ради удобства и собственного комфорта. И такая тенденция будет сохраняться еще очень долго.

Как выбрать форму

Конечно, форму должен подбирать мастер. Чаще всего форма ногтя зависит от формы лунки. Если, скажем, основание ногтя и лунка имеют овальную форму, то и подпиливают ноготь, опираясь на базу. Это позволяет создавать лаконичную, правильную геометрическую форму, которая воспринимается нашим глазом как идеальная. Конечно, бывают и исключения, когда девушка предпочитает фантазийную форму, но, к счастью или сожалению, коротким ногтям довольно трудно придать, скажем, форму кошачьего когтя.

Актуальный дизайн

Безусловно, больше формы женщин волнует дизайн, визуальное воплощение их идей. Вот что актуально на сегодняшний день.

Присмотритесь к растительному узору. Это может быть переводная картинка или рисунок кисточкой. На коротких ногтях отлично смотрятся любые формы зелени, от листьев папоротника до скромных вишневых листочков. Правильный акцент поможет сделать база светлых пастельных оттенков.

Сюда же причислили и цветочный рисунок. Нежно, стильно, приятно глазу.

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Мрамор

Посмотрите, как стильно смотрится мраморный рисунок на коротких ногтях. Здесь вариантов оформления масса. Можно украсить рисунком все пальчики, можно выделить лишь несколько. В этом сезоне актуальным решением станет выбор оттенков лака в тон одежде. Это обогатит образ и сделает его дорогим.

Французский маникюр

Вечно актуальную классику сегодня вспоминать не будем, о ней и так никто не забывает, а поговорим об альтернативных вариантах.

Тут можно дать волю фантазии и даже сочетать несочетаемое. Однако соблюдайте одно-единственное правило: доминирующих оттенков, ярких, броских, должно быть не больше двух, чтобы не превратить стильный образ в ярмарку тщеславия. Да и сочетаться такой “набор” вряд ли будет с повседневной одеждой.

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Лунный

Лунный маникюр возвращается в нашу жизнь немного модернизированным. Еще несколько лет назад модные журналы кричали нам о выборе лунного маникюра в пастельных тонах, но сегодня акцент обязательно должен быть сделан на сдержанных темных оттенках.

Блестки

Праздники прошли, а они остались. И правильно, потому что блестки настолько хорошо вписываются в женское настроение, что вычеркнуть из из обихода до следующих праздников будет настоящим преступлением.

Щепотка блесток всегда будет уместна.

Пастельные оттенки

Никогда не выходят из моды, потому что необходимы женщинам, работающим в офисе, где соблюдается строгий дресс-код, в том числе на макияж и маникюр. Оживить светлые оттенки можно с помощью незамысловатой геометрии.