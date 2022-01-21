Трендовые брюки 2022 года: какие модели выйдут из моды и что станет альтернативой в новом году

Если вы задумываетесь над тем, чтобы в начале года обновить гардероб, то вам наверняка будет интересно узнать, какие модели брюк будут трендовыми. Рассматриваем актуальные и неактуальные варианты.

Да: широкие брюки

Чем объемнее они будут — тем лучше. Трендовыми станут модели с широкими карманами из светлого материала. Если это джинсы, то они могут быть с разрезами, заломами. Такие модели будут особенно актуальны весной и летом.

Нет: под кожу

Кожаные изделия — это классика вне времени. И все же, если говорить об актуальных трендах, нужно отдавать предпочтение брюкам из более легких материалов. По крайней мере, от экокожи и штанов «под кожу» точно нужно отказаться.

Да: плиссированные штаны

Да, не только юбки могут быть плиссированными. Вертикальные заломы и загибы на брюках будут актуальны в этом году. Кстати, такой декор поможет выглядеть выше и стройнее, чем вы есть на самом деле. Подобные брюки можно смело надевать в офис, сочетая их с пиджаком или кардиганом. Не забывайте выдерживать светлую палитру в плане одежды.

Нет: шорты

Речь идет о привычных коротких джинсовых шортах, особенно тех, которые обтягивают пятую точку. Дело в том, что шорты будут носить летом, но только широкие, более длинные, из натуральных легких материалов.

Да: цветные

На время цветные брюки и джинсы вышли из моды. Актуальными стали изделия нейтральных оттенков. Однако теперь из базовых остались в моде только светлые пастельные тона. А самые главные модницы будут носить яркие джинсы всевозможных цветов. Только запомните, что кричащих оттенков в любом случае нужно избегать. Пастель — самый нейтральный вариант.

Нет: узкие джинсы

Скинни — это, конечно, уже тоже классика. Они лучше всего подходят под кофты и куртки оверсайз. Однако если вы хотите прослыть модницей, то на время отложите такие брюки подальше в шкаф и отдайте предпочтение широким штанам.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Да: леггинсы

Можете далеко не прятать старые добрые леггинсы. А если у вас есть модели со штрипками (то есть с фиксацией на стопе), то вы будете считаться большой модницей. Такие штаны прекрасно сочетаются с кофтами оверсайз. Необязательно надевать под них спортивную обувь, лоферы и мокасины тоже подойдут.

Нет: спортивные штаны

В спортивном костюме вы можете отправиться на пробежку. Однако комбинировать спортивные штаны с пиджаком и стилизовать под уличный стиль — это уже моветон. Сейчас делается упор на женственность. Увы, спортивные штаны в традиционном варианте не имеют к этому понятию никакого отношения.

Да: с разрезами внизу

Эксперты ранее предрекали, что такая модель быстро выйдет из моды. Однако они ошиблись. Девушкам очень понравилось, что брюки с разрезами стройнят визуально, заставляя ноги казаться длиннее, чем они есть на самом деле. Так что в предстоящем году такая модель сохранит свою актуальность.

Нет: двухцветные джинсы

В этом году нужно быть осторожнее с любыми штанами с принтами. Берите однотонную монохромную модель — точно не прогадаете. А вот если выйдете в двухцветных джинсах, то окружающие могут подумать, будто вы радуетесь покупке брюк по сниженной цене из прошлогодней коллекции.