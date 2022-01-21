Аркадий Ротенберг решил назвать свой апарт-отель «Президентский дворец»

Владелец роскошного апарт-отеля на мысе Идокопас близ Геленджика Аркадий Ротенберг накануне открытия заведения, наконец, выбрал для него подходящее название. Отель будет называться «Президентский дворец».

«Президентский дворец» построен по проекту итальянского архитектора Ланфранко Чирилло в неоренессансном стиле. Площадь дворца – более 17 тысяч квадратных метров, он окружён парком почти в 68 гектаров. На территории имеется ресторанный комплекс, ледовый дворец, вертолётная площадка, церковь и амфитеатр. Внутри дворца – аквадискотека, грязелечебница, комплекс бассейнов и кальянная. Стены отделаны ценными породами дерева, а пол – сложной мраморной мозаикой. В каждой из комнат имеется герб России.

«Эксклюзивность этого места подчёркивается тем, что апарт-отель рассчитан только на одного проживающего. Все остальные, кто находится на территории – это прислуга, повара, охрана, женщины и тому подобное. Здесь можно реально почувствовать себя президентом во дворце! Мало кому такое по карману, но «Президентский дворец» уже забронирован на многие годы вперёд» – говорит Аркадий Ротенберг.

Гостя «Президентского дворца» могут побеспокоить разве что пение птиц, шум морского прибоя и шелест реликтового леса. Даже самолёты облетают это место стороной – над отелем установлена бесполётная зона. Здания способны выдержать девятибалльное землетрясение, а на случай войны имеется уютный бункер. Причал для яхт способен принимать не только яхты, но и, при необходимости, тяжёлые авианесущие крейсеры и атомные подводные лодки с межконтинентальными ракетами на борту.

Владелец апарт-отеля надеется, что первым его гостем будет Владимир Путин.

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