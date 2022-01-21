В Москве пострадавшие от пандемии отрасли вышли на рекордную выручку

Он уточнил, что максимальный оборот пострадавших от пандемии отраслей пришелся на четвертый квартал 2021 года – около 1,5 триллиона рублей. В декабре достигнуты рекордные значения – выручка выросла до 576 миллиардов рублей.

Максимальные обороты также растут по сравнению с допандемийным уровнем. Во второй половине 2021 года они увеличились на 43%, чем за аналогичный период 2019 года.

Больше всего оборот вырос у гостиниц – на 94%, до 80 миллиардов рублей. В сфере бытовых услуг – на 57%, в торговле – на 54%, общественном питании – на 44%.

Исключением стали туристические операторы. Их выручка отстает от допандемийного уровня, хотя и увеличилась на 73% по сравнению с 2020 годом.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2021 года объем промышленного производства предприятий Москвы увеличился на 30,6%. В основном рост произошел за счет химической, пищевой и электронной промышленности.

Растет и объем иностранных инвестиций в экономику Москвы.За первые шесть месяцев 2021 года этот показатель увеличился на 7% и достиг 268,5 миллиарда долларов.