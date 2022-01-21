“Елочный круговорот”: москвичи сдали на утилизацию 20 тысяч хвойных деревьев

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция проводится в седьмой раз. “До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев, еще два — в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях”, – отметил чиновник.

Акция призвана привлечь внимание москвичей к раздельному сбору мусора. Наибольшую активность проявляют жители Южного, Западного и Северного административных округов.

Деревья на утилизацию принимают бесплатно. Единственное условия – на новогодних деревьях не должно быть украшений.

Собранные ели, пихты и сосны отвозят на пункты переработки – там из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил о появлении в столице пунктов приема списанной электронной техники. Инвестор займется сбором и переработкой такого оборудования. Для города это первое соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии.