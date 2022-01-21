 

“Елочный круговорот”: москвичи сдали на утилизацию 20 тысяч хвойных деревьев

21.01.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция проводится в седьмой раз. “До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев, еще два — в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях”, – отметил чиновник.

Акция призвана привлечь внимание москвичей к раздельному сбору мусора. Наибольшую активность проявляют жители Южного, Западного и Северного административных округов.

Деревья на утилизацию принимают бесплатно. Единственное условия – на новогодних деревьях не должно быть украшений.

Собранные ели, пихты и сосны отвозят на пункты переработки – там из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил о появлении в столице пунктов приема списанной электронной техники. Инвестор займется сбором и переработкой такого оборудования. Для города это первое соглашение о государственно-частном партнерстве в сфере экологии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Российский турист рассказал, почему никогда не остался бы постоянно жить в Польше

13.11 / «Газпром-Медиа» перестал давать роли актерам, выступившим зимой в поддержку Навального

21.08 / Киркоров, Лобода, Бузова и другие спели песни Билана

21.10 / При покупке одежды и во время собеседования: в каких еще случаях не рекомендуется использовать красную помаду

03.04 / Минск: Путин и Лукашенко обсудили внешние угрозы со стороны Польши и США

23.02 / В скифском кургане ученые нашли необычный скелет воина с Южного Урала

07.02 / День вертухая

18.08 / Мнение: Американский спецназовец разорвал своего английского коллегу на куски в Сирии

28.05 / Ксения Раппопорт, Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие гости гала-вечера Еврейского музея

06.10 / Белая полоса не за горами: три знака зодиака, удача к которым придет осенью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика