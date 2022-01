Безлюдные технологии

За спинами дипломатов эшелоны российской военной техники без персонала движутся на Запад.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Призрак бредет в Европу. Призрак милитаризма. С Дальнего Востока, из Бурятии и Восточной Сибири идут на Запад эшелоны с военной техникой. Но экипажи не сопровождают артиллерийские и зенитные комплексы. В эшелонах нет никого, кроме перегонных команд.

Это не силы вторжения в Донбасс. Так наши военные поддерживают усилия дипломатов, готовящихся к продолжению переговоров с США и НАТО о системе безопасности в Европе. Поэтому техника для усиления наглядного давления на «партнеров» стучит по рельсам демонстративно, не скрываясь от спутников разведки, не спеша.

Это не привычные быстрые перемещения (например, в Крым или Казахстан). Два дня назад часть эшелонов проехала Новосибирск, и их не очень хорошо видно со спутников НАТО. Доедут ли все они до Европы или отчасти только обозначат грозное движение? Весьма вероятно, это зависит от хода переговоров.

В начавшейся в ноябре эпической пропагандистской битве, призванной обеспечить выгодный результат переговоров, с обеих сторон участвуют не только дипкорпус и журналисты, но и военные. Как писала «Новая газета», российская дипломатия этап за этапом проводит спецоперацию по обеспечению переговорного процесса с США и НАТО. Она включает в себя в том числе угрозы и элементы дезинформации. Самое активное участие в этой операции принимает и вся государственная (в широком понимании) российская пресса.

На той стороне развивается аналогичная кампания, ход которой также отражается во всех сколь-нибудь значимых СМИ США, Европы и, разумеется, Украины.

Центральным элементом этой виртуальной борьбы «с той стороны» стала карта захвата Украины российскими войсками, изготовленная в Главном управлении разведки ВСУ под руководством его начальника Кирилла Буданова.

Накануне его интервью газете Military Times карту передали американским журналистам. По сути, от этого интервью надо отсчитывать начало активной фазы подготовки к переговорам.

В дальнейшем этот план нападения (предполагает множественные удары вглубь Украины с высадкой десантов на Днепре и черноморском побережье в районе Одессы, наступление из Белоруссии на правый берег Днепра, захват Киева и оккупацию двух третей страны) был многократно клонирован и почти без изменений стал основой тревожных прогнозов в западных СМИ и карт, описывающих неизбежный захват Киева в январе. По мнению практически всех военных, с которыми мне пришлось обсуждать этот план, он не выдерживает никакой критики и свидетельствует о невысоком уровне оперативного мышления его авторов. Последний раз карта украинской военной разведки всплыла в материале New York Times на православное Рождество. Самые свежие данные о вторжении сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки — в любой момент, но не позднее середины февраля.

Роль журналистов, распространяющих информацию военных и разведки, сложно переоценить. А что же сами люди в погонах? Они тоже действуют в самом тесном взаимодействии с МИД РФ (или Госдепартаментом).

Армия РФ с самого начала кампании в СМИ поддерживает угрозы перемещениями войск — точнее, техники без персонала — вдоль границ Украины и в Западном военном округе.

Если почитать американские газеты, сложится впечатление, что тактические ноутбуки их командиров синхронизированы с механическими командирскими часами российских офицеров на границе с Украиной, — время вторжения им известно с точностью до недели. Одна проблема: никто не знает, позволит ли погода русским танкам ездить. И Белый дом сообщил, что привлекает дополнительных военных метеорологов для корректировки даты атаки. Разумеется, для любого американского или российского офицера это звучит как ересь. Но ведь это и не война, это спецоперация, и адресат ее — гражданская аудитория.

Примерно так надо рассматривать декабрьские утечки из Госдепартамента о скорой эвакуации американских жителей с Украины ввиду российского наступления и драматическое молчание нашего МИДа об эвакуации семей дипломатов из Киева, Львова и Харькова. Ведь все подумали, что накануне войны посольство и консульства готовят вывозить и секретные документы в камине жечь. Им бы в театрах служить: на самом деле семьи уезжали на зимние каникулы. Что такое настоящая эвакуация, мы видели в августе, когда весь крещеный мир вывозил своих жителей из Афганистана.

Впрочем, военные предприняли ряд действий отнюдь не виртуальных. Объявлено о внеплановом совместном оперативном учении вооруженных сил Беларуси и РФ «Союзная решимость — 2022» в феврале.

Первые части (общей численностью не более 15 тысяч, 12 истребителей и два дивизиона С-400) уже высаживаются.

ПВО всех сортов демонстрирует «учения в обороне». Выбранные полигоны и места для маневрирования демонстративно выдвинуты на запад в Брестскую область, в Домановский и Обуз-Лесновский (основанный еще Скобелевым в пойме речки Кочерыжки) полигоны, под Гродно и возле столицы. По сообщению источника «Новой», часть антенн ПВО смотрит в сторону Украины, хотя «вероятным противником» ее до сих пор никто не называл. По словам господина Лукашенко, это действия «по отработке определенного замысла в противостоянии с силами Прибалтики и Польши, а также Украины». Таким образом, пусть и не прямо, но в группировку НАТО он включил и ВСУ.

Этой зимой небо над Беларусью и вдоль российско-украинской границы затянуто тучами, нет спутниковых снимков хорошего качества, поэтому используются самолеты радиоэлектронной разведки. Впервые в истории НАТО через территорию Украины 11 декабря самолет стратегической разведки США Boeing RC-135 в конфигурации Rivet Joint с британской авиабазы Милденхолл совершил глубокий рейд вдоль границ РФ.

Он собирал сведения о конфигурации системы ПВО и структуре обороны России, пролетев вдоль границы Беларуси, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей и закончив Крымом. В данном случае американские военные действовали именно так, как будто Украина является полноценным членом НАТО. Это и есть то, что Лавров и Рябков называют военным освоением территории.

Для обороны Украины применение подобной сложной и современной техники абсолютно избыточно. До сих пор было достаточно беспилотных разведывательных дронов RQ-4 Global Hawk, прилетавших в Донбасс с авиабазы Сигонелла ВВС Италии. Понятно, что разрешение на беспрецедентный полет (ранее подобная разведка велась исключительно с моря или территорий стран НАТО) давали местные власти.

С 27 декабря разведчики Boeing RC-135 приступили к регулярным полетам над Украиной.

Согласно источникам The New York Times, радиотехническая разведка США обнаружила на российской стороне границы недавно переброшенные туда вертолеты. Мудрено представить себе российскую армию без вертолетов, но это тот случай, когда интерпретация важнее факта. Появление новых машин у украинской границы (если оно имело место) тоже стоит в ряду конкретных шагов военной поддержки российской дипломатии.

Следующим шагом войска Западного округа ВС РФ численностью до трех тысяч человек вышли на учения сразу после окончания первого раунда. Госдепартамент немедленно потребовал объясниться. Замечу, что по давно всеми забытому Венскому соглашению 2011 года в Европе объясняться надо, когда на маневры выходит 15 тысяч и более. Но такова степень напряженности, что даже полковые учения переводят высокие договаривающиеся стороны на повышенные тона.

Интересно, что националистические сайты и блогеры РФ дружно публикуют видео из социальных сетей, где военная техника из Сибири и Дальнего Востока отправляется эшелонами на запад. Их восторг можно выразить так: «Едут! Ждите! Бойтесь!» Многократно встречаются мнения, что скоро группировку на границах России, Украины и НАТО нарастят до 500 тысяч человек.

Фото из соцсетей

В 2021 году численность наших сухопутных войск составляла около 280 тысяч военнослужащих, но это не беда. Пусть ждут полмиллиона. Министерство обороны не протестует и не опровергает. Чем больше видео, тем лучше. Это тоже часть переговорного процесса.

Ответ НАТО состоялся 17 января: министр обороны Великобритании Бен Уоллес пояснил о поставках на Украину оборонительных вооружений.

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлились военно-транспортные самолеты, доставившие в том числе современные противотанковые гранатометы и военный персонал для обучения. Речь идет о разработанном по заказу британской армии шведской фирмой SAAB гранатомете NLAW.

Это оружие, созданное для борьбы с бронетехникой в городских условиях, значительно уступает недавно ввезенным на Украину американским комплексам FGM-148 Javelin, сами его характеристики демонстрируют оборонительные планы Украины перед как бы неизбежной атакой России. Кроме того, NLAW — популярный экспортный продукт, и знаменитая SAAB официально заявила, что весьма заинтересована в расширении круга покупателей за пределами НАТО. У закупленных британской армией 20 тысяч комплектов NLAW из 20 лет хранения истекло уже 12. Так что поставки в район вероятного военного конфликта гранатометов с истекающим сроком годности имеет еще и практический смысл.

По ходу этих военных игр продолжаются интенсивные консультации сторон. Анналена Бербок, глава германского МИДа, прилетела к Лаврову из Киева. Блинкен срочно вылетел на Украину, оттуда в Берлин и в пятницу должен встретиться с Лавровым в Женеве. Заинтересованные воинственные стороны заявляют о стремлении снизить напряженность. Проблема заключается, однако, в огромных масштабах, которые приняло это противоборство. Вероятность возникновения локального очага, настоящего боевого столкновения возрастает пропорционально масштабу.

ПОД ТЕКСТ

Среди профессиональных военных и аналитиков с боевым прошлым есть и другие мнения. Стоит взглянуть на проблемы с позиций личного опыта, и возгонка напряженности накануне и в ходе переговоров становится очевидной по обе стороны Атлантики. «Институт изучения войны» (Institute for the Study of War), один из самых «ястребиных» мозговых центров США, существующий на взносы грандов военной промышленности, в разгар пропагандистской кампании в декабре выпустил исследование о возможных вариантах развития ситуации вокруг переговоров.

В докладе «Серия прогнозов: вероятный курс действий Путина в Украине. Военные возможности Путина» авторы пришли практически к тем же выводам, что и все вменяемые военные комментаторы в России. Я потратил немало времени, разыскивая следы влияния этого, без сомнения, важного исследования на взгляды в американских СМИ, и был весьма разочарован. Видимо, доклад настолько идет вразрез с основной пропагандистской линией американского истеблишмента, что его практически игнорируют.

Эксперты института имеют допуск к секретным материалам разведки и отличаются традиционным академическим подходом к своим исследованиям. Варианты предположительных действий российской армии расставлены в докладе по вероятности — от наиболее возможных до нереальных. По сути, это разбор сценариев, нарисованных на карте ведомства Дмитрия Буданова. Без сомнения, доклад стоит внимательного прочтения, мы всячески рекомендуем его, но здесь приведем лишь самые существенные положения, из которых исходят авторы.

Пристальный взгляд на то, что повлечет за собой такое вторжение, […] и на риски и издержки, которые Путину придется принять […], заставляет нас прогнозировать, что он вряд ли начнет вторжение в Украину этой зимой. Путин с гораздо большей вероятностью направит российские войска в Беларусь (уже направил. — В. Ш.) и, возможно, открыто в оккупированный Россией Донбасс. Он может начать ограниченное вторжение на незанятый юго-восток Украины, которое не дотянет до полномасштабного вторжения.

[…]

Полномасштабное российское вторжение в неоккупированную Украину было бы, безусловно, самой крупной, смелой и рискованной военной операцией, которую Москва начала с вторжения в Афганистан в 1979 году. Это было бы гораздо сложнее, чем войны США против Ирака в 1991 или 2003 годах. Это был бы заметный отход от подходов, на которые Путин опирался с 2015 года, и важный шаг — изменение его готовности открыто использовать российскую обычную военную мощь. Это будет стоить РФ огромных денег и, вероятно, многих тысяч жертв и уничтоженных транспортных средств и самолетов.

[…]

Искусство сдерживания Путина в том, чтобы добавить достаточный риск к его намерениям, предлагая при этом самые ограниченные возможные уступки на переговорах. Западные переговорщики и политики должны осознать чрезвычайные риски и издержки для России, которые присущи полномасштабному вторжению в Украину, чтобы избежать уступок или угроз РФ больше, чем необходимо для сдерживания нападения, которое Путин, вероятно, не намерен начинать. Путин пытается запугать Запад, чтобы заставить его отказаться от важных принципов и согласиться с действиями России, которые нанесли бы серьезный ущерб интересам и безопасности Запада, но казались бы менее опасными по сравнению с огромной угрозой, которую Путин представляет для Украины. Западные лидеры должны избегать опасности российского вторжения, одновременно уговаривая Путина свести на нет кризис, который он создал.

Валерий Ширяев

