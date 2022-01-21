Сделайте себя счастливее: чего не хватает в любви и отношениях каждой женщине по знаку зодиака

Предлагаем окунуться в тайны астрологии и узнать, чего именно не хватает в романтической сфере представительницам различных знаков зодиака. Информация поможет вам разобраться в себе или в своей избраннице, сделать союз более продуктивным и гармоничным.

Овен

Кажется, что это сильная и всегда веселая женщина, которая без тени сожаления готова принимать все решения сама. В действительности ей не хватает возможности советоваться с партнером, вместе разрабатывать стратегию поведения. Оттого Овны нередко чувствуют себя одинокими.

Телец

Упрямец и перфекционист, Телец мечтает, что будет полностью управлять жизнью своего избранника. Поэтому ей важно знать, куда он пошел, что будет делать, кто ему звонит и так далее. Порой женщине-Тельцу становится страшно, что она превращается в Шерлока Холмса, но информации о пристрастиях возлюбленного для счастья ей не достает.

Близнецы

Это сложный и противоречивый человек, имеющий две стороны одной личности. Этой женщиной движет природное любопытство, она жаждет познавать мир и потому будет несчастлива, если ограничивать ее свободу. Некоторая безалаберность и чрезмерная общительность Близнецов может вызывать в ее избраннике ревность, но с этими качествами натуры придется смириться.

Рак

Этой романтичной леди с творческими задатками очень важны внешние проявления любви. И если не столь романтически настроенный мужчина перестанет говорить о своих чувствах, дарить мелкие, но приятные сердцу сувениры, она совершенно серьезно будет уверена – он разлюбил. Поэтому кавалер должен хотя бы время от времени устраивать ей сюрпризы.

Лев

Это яркая, уверенная в себе женщина, которая знает, как привлечь к себе внимание, как не оставаться в стороне. Это лидер по натуре. Но тем не менее ей важно, чтобы избранник смотрел на нее с искренним восхищением, практически затаив дыхание. Вот почему комплименты, восторженные взгляды и прочее должно войти в хорошую привычку партнера Львицы. И, конечно, ни в коем случае не пытаться ограничивать ее домом.

Дева

Это практичный и рациональный знак, для которого важен домашний уют и соблюдение неких семейных ритуалов. Нарушение постоянного хода вещей для Дев – настоящий стресс. Поэтому если вы уже пару месяцев по утрам приносили ей кофе в постель – продолжайте, неожиданное отсутствие любимого напитка будет приравнено к концу света.

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Весы

Этой женщине важно, чтобы к ее мнению прислушивались, чтобы советами пользовались. И мужчина сделает ее по-настоящему счастливой, если спросит, как бы она поступила в конкретной ситуации, а потом воспользуется рекомендациями. Хотя согласимся, уверенность в собственной правоте Весов порой утомляет.

Скорпион

Леди с жалом становится заботливой и внимательной только к тому, кто сумеет пробиться сквозь ее броню. Кажется, что она сильна и уверена в себе, но в действительности это ранимая и романтичная девушка, которая просто боится признаться в своих слабостях. Забота партнера – вот чего не хватает ей.

Стрелец

Этот огненный знак ценит свою свободу, поэтому в любых отношениях постепенно начинает уставать. Ей кажется, что партнер посадил ее в золотую клетку и не позволяет наслаждаться самой жизнью. Поэтому время от времени позволяйте ей побыть самой собой и ослабьте тотальный контроль.

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Козерог

Кажется, что эта женщина – воплощение прагматичности и работоспособности. Но романтики ей не хватает. Конечно, сложно представить себе женщину-Козерога, позволившую организовать для себя романтический ужин на крыше, но вот цветы или собственный портрет, заказанный у профессионального художника она примет с благодарностью. Главное – не перестараться, написанные вами стихи с белой рифмой или натянутым содержанием Козерог-леди не оценит.

Водолей

Больше всего представительниц знака пугает застой в отношениях. А вот постоянные сюрпризы, приятные неожиданности, перемены – это то, за что они будут вам благодарны. Этот творческий знак ненавидит скуку и рутину, они способны убить чувства.

Рыбы

Эта хрупкая женщина на самом деле – сильная и волевая, она ненавидит просить, предпочитая все делать самостоятельно.

Но не хватает ей сильного мужского плеча и заботы. Почаще интересуйтесь, чем ей помочь, и отношения будут гармоничными.