“Мы требуем извинений перед русскими женщинами”: что происходит в сети после выхода новой серии продолжения “Секса в большом городе”

Вчера к просмотру стала доступная восьмая серия из 10 первого сезона сериала “И просто так” – продолжения любимого сериала конца 90-х – начала нулевых “Секс в большом городе”. Слухи о производстве второго сезона пока держатся на стадии слухов, но вполне вероятно, что последний доступный сегодня к просмотру эпизод изрядно испортит репутацию сериала и поставит под вопрос его будушее. Далее спойлеры!

В начале серии героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу, вернувшись в свою прежнюю квартиру на Манхэттене, разбирает гардероб и планирует сделать гаражную распродажу. К ней в гости приходит ее новая подруга Сима (актриса Сарита Чоудри), которая помогла ей продать квартиру, где Кэрри жила с Бигом. Кэрри делится с ней переживаниями о прошлой жизни (в кадре даже появляется платье Versace с многослойной юбкой, в котором Кэрри была в Париже вместе с Александром Петровским) и заодно – наблюдениями за своей молодой соседкой Лизетт. Подглядев за тем, как Лизетт целуется со своим спутником на крыльце дома, прямо под окном Кэрри, происходит следующий диалог:

Кэрри: Подруга обожает тусить на крыльце. Она такая крутая. Она всегда такая… Знаешь, одно плечо оголено, а вокруг шеи намотано роскошное ожерелье, что-нибудь эдакое.

Сима: Парень красавчик!

Кэрри: Да… Я только пытаюсь понять, как она в таком возрасте может позволить себе хорошую квартиру в этом доме.

Сима: Русская проститутка? (в оригинале звучит как “russian hooker”)

Кэрри: С чего ты взяла?

Сима: Обычное дело в дорогой недвижимости.

Зрители отреагировали незамедлительно: меньше чем за сутки под последними постами в официальном Instagram-аккаунте сериала появилось более 3 тысяч комментариев, преимущественно, на русском языке. Но многие англоязычные зрительницы также не оценили язвительного пассажа в сторону русских девушек:

Какая толерантность? Серьезно?

Сезон отстой, толерантность здесь только в одну сторону.

А главная героиня не такая же?

Calling russian women hookers is so wrong! We fight against this stigma all our lives, and you go and make a joke out of it.

Сара Джессика, я знала, что ты с приветом, но не настолько же!

Who hired these writers for this show ?? So disappointed

Пусть приносят официальные извинения! Достали уже.

Не знаю, что курят Ваши сценаристы, но в эпоху всеобщей «толерантности», когда Вы идете в ногу со временем и вставляете в сериал персонажей меньшинства, но при этом навешиваете ярлыки на русских женщин, называя их проститутками, вообще не толерантно.

starting from this episode, I stop watching and rewatching this show. And I encourage everyone to do the same! Russian hooker??! OMG how is that even possible in such a bloody tolerance show.

Шоураннеры и актеры пока никак не отреагировали на волну негодований в сети.

Напомним, что 2021 год оказался богатым на возвращения легендарных фильмов и сериалов: в эфир вышло продолжение не только “Секса в большом городе”, но и рождественского кино “Один дома”, и сериала “Сплетницы”. Почему время на экранах повернулось вспять, кругом одни старые сюжеты на новый лад и кому это нужно, мы разбирались в нашем специальном материале.