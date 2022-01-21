Риск припадков выше у эпилептиков, пьющих слишком много или слишком мало кофе



1

минута

В исследование были включены 619 пациентов с эпилепсией, у которых случались фокальные и двусторонние тонико-клонические судороги (припадки) минимум один раз за последний год и выработалась резистентность к принимаемым препаратам. Средний возраст участников составил 36 лет.

Ученые разделили добровольцев на три группы: тех, кто редко пьет кофе, то есть не больше 1-3 чашек в неделю (24,1%), умеренно — от трех чашек в неделю (28,6%) и тех, кто не представляет свою жизнь без кофе и выпивает не менее четырех чашек ежедневно (16,2%). Самыми заядлыми кофеманами были мужчины и курильщики.

У прохожего случился приступ эпилепсии. Что делать?

Помочь человеку в судорогах довольно просто, и главное в этой ситуации – не навредить.

Читать статью

Наиболее высокий риск припадков ожидаемо был у тех, кто пьет много кофе — отношение шансов (ОШ) составило 2,05. Однако у тех, кто никогда или очень редко употребляет кофе, вероятность судорог также была достаточно велика (ОШ 1,6). Самые благоприятные показатели были у людей с эпилепсией, которые соблюдают умеренность в употреблении бодрящего напитка.

По словам авторов исследования, кофеин способен блокировать аденозиновые рецепторы, и предыдущие научные работы показали, что аденозин играет существенную роль в прекращении эпилептического припадка. Однако изучить этот механизм взаимодействия можно только с помощью более масштабных исследований.

«Нам удалось выяснить, что кофе не противопоказан при эпилепсии. Но из-за потенциального риска увеличения тонико-клонических судорог, важно выяснить допустимый уровень потребления», — сообщили ученые.