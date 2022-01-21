Близкие Градского объяснили, почему он не хранил свои миллионы в банке

Близкие покойного певца Александра Градского объяснили, почему артист не хранил в банке заработанные миллионы. Он самостоятельно вел всю бухгалтерию. Композитор предпочитал, чтобы деньги находились у него дома.

До сих пор общественность обсуждает инцидент, произошедший с вдовой Градского Мариной Коташенко. Трое неизвестных спровоцировали ДТП недалеко от ее загородного дома, подсели к ней в машину и потребовали, чтобы она отдала 100 миллионов рублей наличными. Эта сумма находилась у модели в спальне под кроватью. Как пояснила Коташенко правоохранителем, злоумышленники угрожали ей оружием, поэтому она выполнила все требования.

Многие не понимают, почему такая сумма не находилась в банке. По словам родственников Александра Градского, он являлся независимым человеком. Артист предпочитал все вопросы решать самостоятельно, это касалось и финансовых расчетов. Ему было удобно, чтобы деньги находились дома.

Градский сам оплачивал налоги, выдавал заработные платы артистам театра, вел домашнее хозяйство, контролировал бытовые расходы. К тому же у Александра Борисовича был не самый просто характер, доказать что-либо было тяжело.

Марина Коташенко не стала отвозить деньги в банк, поскольку привыкла делать так, как говорил ей муж. Близкие Градского рассказали, что последние восемь лет она рожала, занималась воспитанием сыновей, заботилась о муже и поддерживала свой личный комфорт. Артист не допускал ее к решению серьезных вопросов, пишет портал iReactor.