 

Российский препарат “Лонгидаза” выходит на рынки стран БРИКС

21.01.2022, 10:44, Разное
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“Лонгидаза” применяется для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся образованием спаек и различных видов фиброза (пневмофиброза, фиброза простаты и др.). Также препарат используют в комплексной и монотерапии различных заболеваний, сопровождающихся воспалением и гиперплазией соединительной ткани (фиброз, спайки).

В период пандемии коронавируса лекарство позволяет справиться с последствиями перенесенного COVID-19. Среди распространенных симптомов – одышка. Она может сохраняться долгое время после перенесенной инфекции. Таким образом проявляются воспалительные изменения в легких у перенесших ковид пациентов.

В 2020-2021 годах “Петровакс” дополнительно проверил эффективность и безопасность “Лонгидазы”.

“В ходе исследования было отмечено, что в группе пациентов, принимавших “Лонгидазу”, наблюдалась более выраженная динамика снижения одышки, улучшения насыщения крови кислородом и повышения толерантности к физическим нагрузкам по сравнению с контрольной группой тех, кто не принимал препарат”, – говорится о результатах исследования на сайте компании.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала оригинальность молекулы препарата и присвоила ему международное непатентованное наименование (МНН) бовгиалуронидаза азоксимер (bovhyaluronidase azoximer).

В прошлом году “Лонгидаза” получила европейский патент, действующий в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии и Ирландии.
За 2021 году в России и за рубежом продано 1,7 миллиона упаковок препарата. Доля экспортных поставок выросла до 9%.

В “Петровакс” отмечают большой потенциал рынка БРИКС. В одной только Индии насчитывается не менее 130 тысяч пациентов с диагнозом идиопатический пневмофиброз. В целом по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) число таких пациентов может доходить до двух миллионов.



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