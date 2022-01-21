13% болевших COVID-19 потенциально заразны дольше 10 дней — исследование



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Вопрос о том, как долго зараженный распространяет коронавирус, волнует исследователей с самого начала пандемии. Крупнейший обзор 98 исследований показал, что средняя продолжительность выделения РНК коронавируса составляет 17 дней с начала появления симптомов в верхних дыхательных путях, 14,6 дней — в нижних дыхательных путях. Но при этом ни в одном из исследований не были обнаружены живые вирусы в тканях или выделения спустя 9 суток после появления симптомов. Таким образом, пик вирусной нагрузки приходится на первую неделю заболевания. Однако эти данные были получены еще до широкого распространения вариантов дельта и омикрон.

В новом исследовании биологи из Университета Эксетера изучили субгеномную РНК (sgRNA) и геномные последовательности гена E у 176 человек с подтвержденным коронавирусом. Ученые отметили, что в отличие от ПЦР-теста данный метод исследования позволяет отличить мертвые частицы вируса от живых, которые продолжают репликацию.

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У 13% участников вирусная активность сохранялась дольше 10 дней. Более того, в единичных случаях клинически значимые уровни вирусных частиц выявлялись в течение 68 дней. При этом у пациентов, которые были потенциально заразными дольше 10 дней, не было никаких признаков заболевания. Это значит, что люди могут чувствовать себя абсолютно здоровыми и при этом продолжать распространять инфекцию, отметили ученые.

Поскольку эти данные были получены до широкого распространения омикрон-варианта, период инфицирования может измениться в сторону увеличения, считают авторы увеличения.

«Омикрон гораздо заразнее предыдущих вариантов; количество вирусных частиц, необходимых для инфицирования, может быть значительно меньше. Поэтому не исключено, что у большого количества людей количество активного вируса может превысить порог клинической значимости», — сообщили ученые.