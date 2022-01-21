 

Слова Байдена о “незначительной агрессии” России задели Зеленского

21.01.2022, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На пресс-конференции, которая была посвящена годовщине пребывания в должности, президент США Джо Байден заявил, что “незначительное вторжение” России на территорию Украины вызовет довольно сдержанную реакцию Запада, а полномасштабные действия обернутся для Москвы катастрофическими последствиями.

Эти слова явно не понравились украинскому руководству. Лидер Незалежной Владимир Зеленский, комментируя заявление Байдена, отметил, что не бывает незначительных агрессий, как и незначительных жертв, маленького горя или маленьких народов. “Говорю это как президент великой державы”, – написал глава государства в “Твиттере”.

Напомним, последние несколько месяцев на Западе говорят о “российской агрессии”. Якобы войска РФ сосредоточены возле украинской границы. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что российская армия перемещается исключительно по своей территории, а значит, это не должно волновать другие страны.

По мнению экспертов, заявления о “вторжении России на Украину” призваны скрыть военную агрессию блока НАТО. Например, политолог Александр Роджерс назвал США стоявшим в костях монстром с окровавленными клыками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Мнение: Прощай, Америка, которую мы все знали и любили

25.06 / Мнение: Дельта

17.04 / Мнение: Высылка мигрантов

06.08 / Мнение: Россия поможет охранять армянскую границу

22.10 / Телеведущая из Британии сделала себе для фотосессии бикини из защитных масок

13.10 / «Зверствовала в основном Росгвардия»

15.10 / Диетолог рассказала о неэффективности чаев для похудения

25.04 / Мнение: Право петь

14.07 / Скандалы: В Белгазпромбанке нашли черную кассу

15.04 / Путин выразил готовность содействовать политическому процессу в Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика