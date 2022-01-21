Мнение: Молдавия заплатила за газ и ввела режим ЧП



Молдавия заплатила за газ и ввела режим ЧП

«Молдовагаз» выплатил «Газпрому» аванс за поставки в январе в размере $34 млн сразу после того, как власти страны ввели чрезвычайное положение в энергетическом секторе. Это позволило в экстренном порядке выделить «Молдовагазу» средства из бюджета. Российская монополия грозилась полностью остановить поставки газа с 21 января в случае неуплаты.

«Молдовагаз» успел в срок погасить очередной платеж российскому «Газпрому», перечислив аванс в полном объеме за январь, сообщил 20 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Накануне «Газпром» предупредил компанию о том, что с 21 января прекратит поставки газа в страну в случае неуплаты. По словам Андрея Спыну, правительство выполнит все взятые на себя обязательства, в том числе, компенсирует ожидаемый рост тарифа и обеспечит поставку газа в каждый дом.

17 и 18 января «Молдовагаз» и «Газпром» вели переговоры о возможности отсрочки платежа до 20 февраля, но российская монополия отказалась пойти на уступки. Как поясняют собеседники «Ъ», сейчас «Газпром» будет принципиально следовать положениям контракта, согласно которому до 20 числа каждого месяца «Молдовагаз» должен оплачивать газ за прошедший месяц и вносить аванс.

Жесткая позиция российской компании призвана не допустить накопления новой задолженности Молдавии. Вопрос реструктуризации исторического долга Молдавии в $709 млн (по оценке «Газпрома») был ключевым препятствием в переговорах о продлении контракта на поставку газа в страну в прошлом году. Молдавия столкнулась со сложностями при погашении очередного платежа «Газпрому» из-за того, что цена газа, рассчитываемая по формуле, в январе выросла с $450 до $645 за тысячу кубометров.

Парламент республики 19 января ввел режим ЧП на 60 дней. Это позволило «Молдовагазу» получить отсрочку на выплату налога на добавленную стоимость и компенсаций населению, высвободившиеся средства пошли на расчеты с «Газпромом». Схожая ситуация произошла в конце ноября 2021 года, когда Газпром пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Тогда задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва.

В «Молдовагазе» уточнили, что перевели «Газпрому» транш в размере $34,375 млн, полный аванс за январь составляет $63 млн. «Этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства республики Молдова, включая выделение 469 млн леев (около $26 млн) компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании «Энергоком», — говорится в заявлении компании в Facebook.

https://www.kommersant.ru/doc/5173478?from=top_main_1 – цинк

Вполне очевидно, что в феврале все это повторится.

Очень выгодный контракт для Молдавии. Газовая перемога над РФ все более переможная.

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