Мнение: Добрый питбуль

(из серии “Рассказы моей мамы”)

Еще одна потрясающая история от моей мамы – на этот раз не про отношения, а про бойцовых собак. Была у мамы такая подружка Нинка. Как она ее называла — «Нинка-красавица». Так вот этой Нинке еще при СССР кто-то подарил (может, по недосмотру, ведь в совке никто ничего не знал, да и интернета не было) щенка… питбуля, кажется. Или бультерьера. В общем — какой-то одной из самых страшных бойцовых пород. Которые, вырастая, могут руку одним укусом перекусить, а чуть что не по ним — целые семьи вырезают своими клыками вместе с детьми. Хуже льва, и при этом — очень неустойчивая психика (генетически порода не сбалансирована, плохо выведена), и до кучи — плохо поддаются дрессировке. И вот она оказывается в руках у Нинки, которая до этого с собаками вообще дела не имела, у которой муж в нее бешено влюблен, безнадежный алканавт и полковник Генерального Штаба СССР, и сама она выпить не дура плюс куча любовников. Да, и в доме у нее всегда полный бардак, потому что на мелочи там никто никогда не обращал внимания. Мама ее очень любила.

Одна у красавицы Нины была проблема – у нее не было детей. Похоже, она была бесплодна. Можно было грешить на мужа – но при ее разгульном образе жизни версия мужа не канала, кто-то бы да скомпенсировал. Не было похоже, чтобы Нинку это сильно беспокоило – но мама замечала, что пить она с годами начинала как-то все ожесточеннее. Хотя при ее природной стати и здоровье у нее было поистине лошадиное, она даже и старела как-то незаметно, оставаясь истинной Русской Красавицей.

А в плюс ко всему щенок оказался сукой, так что даже идея его кастрировать «для доброты» не могла быть реализована (да Нинка бы и не дала ни за что). Хотя известно, что суки в этой породе еще свирепее кобелей — вообще салтычихи, их злобности просто нет предела.

Казалось бы, по всем признакам, припереть в Нинкину квартиру еще и самку питбуля — это какая-то диверсия, все равно как ведро новичка в прихожей поставить и уйти, авось кто споткнется и опрокинет. Смерть, по идее, всем грозила неизбежная, скорая и ЛЮТАЯ, обратный отсчет пошел. Возможно, это диверсия и была — западных разведок против мужа Нинки (все-таки — полковник Генерального Штаба).

Что думаешь — Нинка бросилась в библиотеку-«ленинку» изучать специальную литературу про питбулей, чтобы хотя бы оттянуть свой печальный конец? Естественно, НЕТ. Она вообще на всё забила, любые предостережения — ей просто «щеночек» понравился, и она его полюбила всей душой. Сама она такая была статная, высокая, сочная (но не толстая!), улыбчивая, глазищи огромные, громогласная… От нее все были без ума. Ну и она развлекала «щеночка» как могла: таскала за уши, щекотала пузо (когда дома была), спала с сукой в кровати, прикрикивала если что, кормила вкусностями, никакого «режима» у самой Нинки отродясь не было — у собаки, естественно, тоже… Назвала Лора.

Ну и в безумном ее семействе (где она безусловно верховодила, подкаблучник-полковник ходил у нее по струнке, хотя в остальном-то вид имел вполне командирский, разве что росточку небольшого) все с собакой как-то сдружились. НИКТО, кстати, долгое время не подозревал, какого же страшного зверя они растят меж собой в своей «трешке» (в совке мало знали про питбулей и вообще бойцовые породы). Ну, собака и собака, крупная только.

При этом бывали там у Нинки и запои, и загулы, и поколачивала она мужа, и он пытался ее. Мама, периодически пускала ее к нам на Молостовых иногда для свиданий с любовниками (опять-таки – совок вокруг, куда идти?). Жалела. Пускала к себе в большую комнату, сама уходила, оставляла белье. Через квартиру у нас кто только не ходил (мама была всеобщий бесплатный психотерапевт) – я к таким визитам относился равнодушно, благо нерушимость границ МОЕЙ комнаты в нашей двушке мама блюла строжайше.

Ну и вот. И что в итоге? В итоге они вырастили ЧУДО — про Нинкину «воспитанницу» даже статьи были в зарубежной прессе. Она сделала, как говорили всякие знатоки, невозможное: вырастила ДОБРЕЙШУЮ собаку. Мама, которая вообще-то собак не особо любила, приходя к Нинке, с удовольствием ее гладила. Лора была, говорит, как плюшевый медведь — спокойная как танк, ничто вообще не могло ее как-то рассердить… но при этом ОБОЖАЛА, когда ее чешут или гладят. Нинку пустили на какую-то международную выставку в Швецию (муж выбил) — там никто вообще поверить не мог, что такое бывает. ДОБРЫЙ ПИТБУЛЬ. Ходили отовсюду смотреть как на диковину. А Нинка также искренне никогда не могла взять в толк — что всех так удивляет. Собака как собака.

Конец у истории так себе, конечно. Потом начались бурные 90-е, годы все-таки стали брать верх даже над железной Нинкой – тем более, что она, перевалив за 40, стала пить уже так часто, что даже я заметил: Нинка, приходя к маме в гости была такой же шумной и веселой, но начала как-то быстро пьянеть. Почти мгновенно. Кожа у нее на лице стала незаметно натягиваться – и вблизи уже напоминало маску.

Первым не выдержал полковник, оставшийся без Генерального штаба, но вроде бы нашедший себе какую-то неплохую работу в структурах у военных новой власти; он начал пить «как не в себя» (говорила с осуждением моя мама), все пытался устраивать какие-то затяжные скандалы с Нинкой, потом исчез и я про него не слышал. Наверно, через несколько месяцев мама сказала, что он умер – вроде, выпал из окна в пьяном виде где-то неподалеку от своей бывшей работы – бывшего Генштаба.

Потом умерла добрейшая Лора: вроде бы одна из возможных причин – наступившая нищета 90-х, Нинке уже было сложно кормить ее, как она всегда делала, отборным мясом с рынка; а питбуль – это ж большой пес, она, видимо, голодала – съела с земли какую-то гадость… и всё.

Нинка осталась одна. Была безутешна. Приезжала к нам после этого еще раза два, оставалась все такой же громогласной, но – какой-то уже похожей немного на мумию. Мама над ней тряслась, постоянно к ней ездила, часто звонила. Но Нинка пила уже тоже «как не в себя»… И спилась. Вскоре после того, как проводила свою добрейшую большую собаку, всегда спокойную, как танк.