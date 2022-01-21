В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко

Он был членом «особой тройки» НКВД, приговаривавшей людей к расстрелу.

В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области. Во время массовых репрессий Руденко был членом «особой тройки» НКВД, приговаривавшей людей к расстрелу.

На открытии присутствовали, в частности, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор региона Андрей Травников, а также создатели памятника — скульптор Павел Марков и архитектор Максим Салахов.

Фото: прокуратура Новосибирской области

«Архитектурно-художественная композиция станет достойным украшением города и позволит увековечить память о выдающемся работнике прокуратуры, внесшим весомый вклад в сохранение законности и правопорядка в государстве», — утверждают в прокуратуре. Отмечается, что присутствующие на мероприятии возложили цветы к памятнику.

Фото: прокуратура Новосибирской области

Прокуратура Новосибирска предложила поставить в городе бюст Руденко в начале декабря прошлого года. Худсовет Новосибирска проголосовал против установки бюста «на основании недостаточности материалов для принятия обоснованного решения». Как сообщает «Тайга.Инфо», прокуратура могла обжаловать решение и подать заявку повторно, однако нового заседания худсовета еще не было проведено.

Руденко был прокурором Донецкой области во время массовых сталинских репрессий,

он входил в «особую тройку» НКВД и лично присутствовал при убийствах.

Его фамилия фигурирует в приказе НКВД от 30 июля 1937 года №00447, который запустил репрессии в отношении «бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», в числе которых были и священники. В приказе было сказано: расстрелять 82 700 человек и еще 193 400 человек отправить в лагеря.

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Руденко также выступал гособвинителем от СССР на Нюренбергском процессе над нацистскими преступниками, а после смерти Иосифа Сталина в 1953 году Руденко и министр внутренних дел СССР Сергей Круглов обратились к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с докладной запиской и предложили пересмотреть архивные следственные дела, рассмотренные особым совещанием при НКВД-МГБ СССР с 1 июля 1945 года по 1 сентября 1953 года.

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