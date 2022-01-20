Как Шнурок всех развёл – Личное мнение

Вместе с разводом и новой женой к Сергею Шнурову пришло — пусть, не знание жизни! — понимание, как стать губернатором.

Исполнитель матерных песен вдруг выдавил из себя музыкальный шедевр. В Питере, мол, на помойках — говно. Люди страдают от сосуль, так и не сбитых лазером.

И всё это спел в рифму, вот же ж талантливый человек!



Фото: Соцсети

Эка невидаль, скажет петербуржец или человек, вроде меня, часто бывающий там. Подумаешь — гололёд. Возьми лыжные палки и крадущейся походкой, подальше от стеночки — в музей.

Клип Шнурова так и остался бы незамеченным, если бы о нём не появились критические материалы в прессе.

Возмущены все — и власти, и культурная интеллигенция города, хотя на самом деле — всем наплевать, что там выдавил Шнуров.

Помойки есть? Есть. Какахи есть? Есть. Гололёд присутствует? Присутствует. Сосули висят? Да, все на месте. Является ли всё это острой социальной повесткой? Нет. Почему? Потому что так было всегда, и все привыкли.

Вот лично я не могу представить себе Петербург иначе. Тонкий аромат канализации смешался с чудным запахом мокрых шуб. Идёшь по Гороховой вся красивая пожрать в Порте Мальтезе, ароматный штормовой ветер дует на тебя с четырёх сторон, и тут тебе — на! Наступила во что-то собачье.

Ну, ты надеешься, что — собачье. Гонишь от себя другие подозрения.

Только в этот момент я понимаю, что наконец-то тут — в милом моему сердцу Петербурге. Главное, не поскользнуться теперь и не завалиться на тротуар. Скажут а то потом — напилась Ленка, без скандинавских палок бродит по городу.

Но молодец Шнуров подготовил не один клип, а два. В ответ на вялую критику, во втором ролике исполнитель покаялся, что спел про говно, и признался в искренней любви к губернатору, в надежде на эффект Стрейзанд, чтобы первый клип посмотрели и те, кто не ещё не видел.



Фото: Соцсети

Молодец Шнуров! Точнее, умница его жена, которая изо всех сил пытается превратить матерного исполнителя в общественного деятеля.

Скакал без трусов по сцене? Так, дорогой, политиком не станешь. Нужно затронуть традиционную социальную проблематику — сосули, тротуары, помойки. Что там ещё на повестке? Ах, да — говно.

Надо — так надо. Говно, надрывается Шнурок в клипе. Говно — подвывают исполнителю бэк-вокалистки.

Вся эта высосанная из пальца проблема напоминает мне предвыборные кампании в провинции из 90-х. Кругом говно, а я разгребу — голосуйте за меня.

Разгребёт ли губернатор Шнурок помойки? Конечно, лично пойдёт разгребать.

—