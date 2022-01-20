Мнение: Инфляция в России, китайцы подсели на хлеб и рост экспорта мяса

1. Несмотря на мировой ковидный кризис, инфляция в России по итогам прошлого года не дотянула не только до пиков кризисов 2008 и 2014-2015 годов, но даже и до уровня 2009-2010 годов, который считался тогда необычайно умеренным:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-rosstat-ocenival-infliaciiu-v-rossii-po-godam-v-2008-godu-v-god-61e678350c575d7cce47efe2

В прошлые кризисы рост цен был во многом обусловлен внутренними причинами: недостаточно налаженной системой регулирования, невысоким ещё уровнем импортозамещения. Сейчас эти проблемы во многом решены, и главные причины инфляции – внешние. Также мы по-прежнему расхлёбываем последствия 2020 года, когда партия печатного станка пролоббировала снижение процентных ставок «для оживления экономики». Впрочем, оно и к лучшему: чем дольше российская экономика будет страдать, тем больше влияния потеряют эти опасные лоббисты.

Некоторые скажут: это всё официальная инфляция, ей нельзя верить, на самом деле инфляция гораздо выше. Отчасти это верно. Вот как раз с 2020 года у меня появились некоторые вопросы к методикам Росстата. Однако инфляция — легко проверяемая величина. Берём, допустим, бензин, смотрим историю цен. Видим, что цифры более-менее бьются с данными нашего статистического ведомства, расхождения не так велики, как кажется разгневанным обывателям.

2. Одной только легендарной миски риса китайцам уже недостаточно:

https://lenta.ru/news/2022/01/19/china/

Китайцы полюбили хлеб и начали больше его употреблять. Это обернулось увеличением импорта пшеницы в страну и ростом мировых цен на нее, пишет Bloomberg. России, как крупнейшему экспортеру, это выгодно.

Импорт пшеницы в Китай в 2021 году взлетел на 17 процентов, до 9,8 миллиона тонн. В основном такая тенденция связана с использованием пшеницы в качестве фуража на фоне высоких внутренних цен на кукурузу, а также плохим урожаем в КНР, но меняющиеся вкусовые предпочтения населения также играют важную роль, отмечает издание. Китай перенимает западные привычки в еде.

Китайский импорт в 2022 году будет значительным, уверены эксперты. За последние 12 месяцев пшеница подорожала на 15,9 процента.

3. Россия уверенно развивает ещё одно важное направление экспорта:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rossiia-kormit-kitai-goviadinoi-a-ukrainu-salom-61e14a17af22e7683f368f26

Россия который год наращивает экспорт мяса. Нет-нет, я не перепутал слова, экспорт – это когда мы продаем в другие страны. Причем радует, что в процентном отношении лучше всего рос экспорт говядины, за год экспорт увеличили в 2 раза с почти 16 до более чем 31 тыс тонн.

Я понимаю, сказанное выше у многих может вызвать разрыв шаблона. Все же “знают”, что с мясом у нас беда, а тем более с говядиной. Но еще больше вы удивитесь, если я скажу что наш основной покупатель – Китай. Еще пару лет назад Россия туда робко начинала продавать куриные лапки и клювы (лакомство для китайцев), а сегодня Китай закупает половину экспорта птицы (более 120 тыс тонн) и более половины экспорта говядины (20.1 тыс тонн). Причем рост по говядине за год: в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (8,7 тыс. тонн).

А вот свинину Китай у нас не покупает, но экспорт и здесь вырос на 7% до 124 тыс тонн.

Тут на первом месте Вьетнам, почти половина экспорта – 53,2 тысячи тонн (рост на 8%). А вот на втором месте кто бы вы думали? На втором месте Украина – любители сала закупают у России аж 32,3 тысячу тонн.

Кроме того, вырос в 6 раз экспорт конины (до 1.4 тыс тонн), а готовых изделий на 33%, из них колбасы на 27%.