Двойник Бориса Вишневского вступил в клон партии «Яблоко»

Житель Санкт-Петербурга Борис Николаевич Вишневский, ранее обвиненный в спойлерстве на думских выборах, получил членский билет созданной Дарьей Бесединой и Максимом Кацем демократической фракции «Яблоко». Фото партбилета он опубликовал в соцсетях.

После того, как около 200 человек были исключены из партии «Яблоко» по решению её бессменного председателя Григория Явлинского, депутатка Мосгордумы Дарья Беседина заявила в создании одноимённой фракции «Яблоко», куда были немедленно приняты все лишённые членства билеты. Новая политическая сила стремительно набирает популярность: заявки на получение билета подали 9000 человек, из них более 2500 уже исполнены. Борис Николаевич Вишневский получил партбилета под почётным номером 7. По его словам, он пока не решил, чем именно будет заниматься как политику, но его привлекла оригинальная идея названия партии и её необычная программа.

«Партия с либеральной повесткой это свежо и оригинально. К тому же, название очень красивое – «Яблоко». России давно нужно было нечто подобное. Но партия «Яблоко» без Бориса Вишневского была бы не совершенной, вот я и решил туда вступить. Думаю, буду налаживать рабочие контакты с другими Борисами Вишневскими в других организациях с таким названием», – прокомментировал ситуацию Вишневский.

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