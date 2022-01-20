 

С актером сериала «Склифософский» Иваном Рудаковым простились в Москве

20.01.2022, 16:08, Разное
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В Москве завершилось прощание с актером телесериала «Склифософский» Иваном Рудаковым. Проводить знаменитость пришли родственники, многочисленные товарищи и поклонники.
Иван Рудаков снимался в различных кинопроектах и занимался музыкой. Его можно было видеть в сериалах «Кухня», «Склифософский» и других. Сердце 43-летнего Рудакова остановилось 16 января. Причинами стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией (перенесенной летом 2021-го). Рудакова доставили в больницу за день до этого, состояние было тяжелым, поскольку после перенесенной летом болезни больше всего пострадали легкие и сердце.

Церемония проходила в Даниловской слободе, где находитя Храм Воскресения Словущего. По ее завершению гроб был перевезен на столичное кладбище (Троекуровское), где и проведено погребение. У Рудакова осталась 10-летняя дочка, рожденная в союзе с артисткой Лаурой Кеосаян.

Источник: www.starhit.ru



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