Данила Козловский о дочери: “Я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней”

Данила Козловский довольно редко видится с дочерью и ищет любое “окошко” в своем плотном графике, чтобы приехать к ней. Дочь актера и его бывшей девушки, модели и актрисы Ольги Зуевой Ода Валентина, которой в марте исполнился два года, с рождения живет с матерью в США. Данила навещает девочку при каждой удобной возможности и всегда делится радостью встречи с ней в своем Instagram, публикуя новые фотографии девочки, правда, все еще скрывая ее лицо.

В новом интервью, которое вышло к премьере сериала Данилы Козловского “Карамора”, актер и режиссер признался, что дочь – самое главное в его жизни, и у него много планов, связанных с дочерью.

Самое важное (в жизни) — моя дочь. Но это такой, наверное, идеальный ответ, картинный. Если говорить максимально честно, то мне очень бы хотелось так развиваться в будущем, чтобы ответом на вопрос, что для меня является главным, не был я сам. Не знаю, как это сделать, но стараться будем, – сказал Козловский в интервью InStyle, и добавил, – Их (планов) так много. Безусловно, они связаны с кино. А последние два года — еще и с дочерью. У меня большие планы, мечты, связанные с ней.

Данила Козловский с дочерью Одой Валентиной

Козловский, который впервые стал отцом в 34 года, также рассказал, что меняется с появлением дочери. Он признался, что раньше не представлял, как рождение ребенка может повлиять на взрослого человека.

Когда мне раньше говорили про подобные трансформации, я думал, что это какая-то пафосная чушь. Родился ребенок. Понятно, что ты его любишь. Но чтобы какой-то титанический сдвиг случился в сознании — ну хорош. Но это реально случается! Я никогда не думал, что кого-то можно любить так сильно, абсолютной и безусловной любовью. Да, ты можешь раздражаться, злиться, когда ребенок, не знаю, кинул еду на пол, не слушается, капризничает, ты можешь испытывать простые и понятные эмоции, но в то же время есть что-то главное, какая-то всепоглощающая любовь, и это самое важное и определяющее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Danila Kozlovsky (@danilakozlovsky)

Уже сейчас Данила готов извиниться перед дочерью за то, что не проводит с ней так много времени, как мог бы, будь он рядом. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос, каким могло бы быть письмо дочери в будущее.

Думаю, я бы начал с извинений, что не каждый день провожу с ней. Что не отставил все в сторону, чтобы просто быть рядом 24 часа. А еще там было бы большое признание в любви.

Напомним, что о расставании с матерью своей дочери Ольгой Зуевой актер Данила Козловский рассказал в апреле 2021 года в интервью Ирине Шихман, признав, что поступил несправедливо по отношению к бывшей девушке. Подробнее читайте здесь.