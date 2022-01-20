Володин оценил отношения парламентов России и Ирана

Володин выразил надежду, что встреча с президентом Ирана позволит активнее развивать отношения парламентов двух стран.

“Наша задача — делать все для законодательного обеспечения реализации решений, достигнутых на высшем уровне между нашим президентом Владимиром Путиным и вами”, – обратился спикер к главе исламской республики.

По словам Володина, отношения парламентов двух стран развиваются, появляются новые формы сотрудничества. В скором времени состоится заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, отметил председатель ГД.

Это позволяет наполнить диалог конкретным содержанием и решать важные вопросы, подчеркнул Володин. “От этого выиграют народы наших стран”, – уверен он.

Встреча состоялась в стенах Государственной Думы. Президент Ирана отметил, что для него большая честь посетить российский парламент.

Ранее спикер ГД провел телефонный разговор с главой парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом. Они договорились, что законодатели двух стран в ближайшее время начнут работу по наполнению повестки межпарламентской комиссии высокого уровня.